Vous cherchez une société électrique de confiance sur Marseille et la région ? La réponse : SATE (interview exclusive avec son président).

Depuis 30 ans, la Société d’Applications Techniques & Electriques (SATE) répond aux besoins de ses clients sur la région PACA, entre Montpellier et Monaco, jusqu’à Avignon.

Présentation générale de la société SATE

Société rachetée en 2015 par un ingénieur de formation passionné par les énergies renouvelables, Adrien Darragon son président, elle s’occupe essentiellement des clients professionnels, mais pas que.

Réhabilitation de logements collectifs pour bailleurs sociaux, réfection de parties communes pour syndicats de copropriétés, … Mais aussi, activités dans le tertiaire comme l’aménagement de bureaux, d’établissements scolaires ou de santé, de magasins et d’industrie (PME locales marseillaises). Les 22 collaborateurs chez SATE ne s’ennuient pas !

Le courant est géré dans son entièreté, de faible (câblage informatique, sécurité incendie, contrôle d’accès) à fort (tableaux électriques, acheminement et distribution de la puissance dans les bâtiments).

Que pense le président de la SATE du marché électrique ?

« Nous sommes au démarrage de la courbe, la tendance est exponentielle » nous indique Adrien Darragon. Mais attention, le marché n’est « pas du tout mature ». Il faut d’ailleurs bien se tenir au courant de l’évolution des offres, techniques et financières.

On se rend notamment compte que la rupture des composants n’est jamais très loin… La pénurie des semi-conducteurs en est un très bon exemple, même si elle n’a in fine pas ralenti Tesla.

Les bornes, on en est où à Marseille ?

La société SATE installe des bornes de recharge depuis 6 ans. En 2018, « c’est la première borne Tesla qui était posée ».

Si la demande était ponctuelle il y a 6 mois, elle est de plus en plus forte. Non seulement au travers des clients du domaine de l’industrie et du tertiaire, mais désormais aussi des particuliers. Au total, SATE a posé « une trentaine de bornes dont 25 au cours des six derniers mois ».

Certes, les obligations de passer à la mobilité électrique se renforcent mais il ne faut pas omettre la véritable dynamique. La volonté d’une énergie plus verte, et la recherche de son efficacité ne doivent pas être mises de côté pour comprendre le phénomène.

Une prise de conscience plus globale pour les marseillais ?

La pollution est « un vrai sujet pour Marseille car la ville est très embouteillée ». Il est assez récent mais va se développer dans les mois et années à venir, c’est une certitude. L’environnement local est davantage pris en compte, quand on voit comme la grève des poubelles a affecté le quotidien des marseillais notamment.

La voiture est très utilisée, probablement plus qu’en région parisienne, d’où la nécessité de passer à l’électrique. En effet, les véhicules thermiques représentent un certain budget, en plus d’une pollution que les habitants auraient tout intérêt à éviter.

Adrien Darragon l’assure, » la métropole n’est pas derrière la moyenne nationale », d’autant plus que le conseil régional a mis en œuvre des primes pour favoriser la mobilité plus écologique. De plus, on observe l’installation de bornes de recharge publiques un peu partout en centre-ville, à Aix également. L’enjeu a donc pleinement été intégré par les politique et les marseillais / aixois.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de cette entreprise ?

Les chantiers sont imaginés « sur-mesure par rapport aux besoins des clients ». Les chargés d’affaires s’occupent de gérer les chantiers de A à Z (approvisionnement, encadrement, cadencement), tandis que le bureau d’étude intégré gère la préparation technique des chantiers.

C’est l’assurance qualité de SATE : des conducteurs de travaux présents, veillent à la bonne réalisation travaux. Pas de sous-traitance pour la société, le processus est maîtrisé de bout-à-bout, tout comme le SAV.

En outre, les bornes proposées permettent « une gestion dynamique de la recharge pour optimiser au mieux l’énergie disponible ». Ainsi, la programmation horaire et la consommation lissée en journée jouent sur la facture finale du client. C’est moins cher, notamment lors des charges nocturnes (cf. facturation heures creuses).

Leur gamme de produits est assez large, ils proposent différents modèles, adaptés aux besoins particuliers de chacun de leurs clients. C’est bien simple, la meilleure offre c’est chez SATE. Commande et pose du matériel inclues, sans oublier leur éligibilité au label ADVENIR.

Pour visiter leur site ou les contacter, c’est ici.