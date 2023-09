Des solutions innovantes pour profiter de l’énergie solaire en voyage

Partir en voyage sans se soucier de la charge de ses appareils, c’est désormais possible avec les nouvelles solutions de Jackery. Chez Tesla Mag, nous sommes toujours à la recherche des innovations qui améliorent la vie de nos lecteurs.

Une solution pour les voyageurs et nomades

Lorsqu’on se lance dans un roadtrip en van, une randonnée ou même un voyage prolongé, l’un des principaux défis est de maintenir ses appareils chargés. Smartphones, appareils photos, ordinateurs… tous ont besoin d’énergie. Les stations d’énergie portables sont une réponse à ce défi croissant.

Jackery, un leader mondial se réinvente

Avec 11 ans d’expertise et plus de 3 millions de batteries vendues à travers le globe, Jackery n’est pas un nouveau venu dans le secteur. Ces nouvelles batteries, Explorer 300 Plus et Explorer 1000 Plus, se positionnent comme étant à la fois compactes et performantes. Leur avantage principal ? Elles peuvent être rechargées grâce à leurs panneaux solaires, offrant ainsi une autonomie en pleine nature tout en étant respectueuses de l’environnement.

Explorer 300 Plus : Compacte mais puissante

Pesant seulement 5 kg, cette station d’énergie est 30 % plus petite que ses concurrents. Elle promet une capacité de 288 Wh et peut délivrer une puissance allant jusqu’à 300 W. La technologie LiFePO4 assure une durabilité 4 à 5 fois supérieure aux batteries lithium-ion traditionnelles. Une offre spéciale de lancement la rend disponible à 299 euros, au lieu de 349 euros, jusqu’au 11 septembre.

Quelles sont les avantages de l’énergie solaire ?

Durabilité et Renouvelabilité

Inépuisable : Le soleil est une source d’énergie inépuisable, disponible partout dans le monde.

: Le soleil est une source d’énergie inépuisable, disponible partout dans le monde. Renouvelable: Contrairement aux combustibles fossiles, l’énergie solaire est renouvelable et ne s’épuise pas.

Impact Environnemental Réduit

Émissions de CO2 : Production d’énergie quasiment sans émissions de gaz à effet de serre.

: Production d’énergie quasiment sans émissions de gaz à effet de serre. Pas de Déchets: Aucun déchet toxique n’est généré lors de la production d’électricité solaire.

Coûts

Réduction des Coûts à Long Terme : Après l’installation initiale, les coûts d’exploitation sont très bas.

: Après l’installation initiale, les coûts d’exploitation sont très bas. Accessibilité: Les panneaux solaires sont de plus en plus abordables, ce qui facilite leur adoption.

Indépendance Énergétique

Autonomie : Possibilité de générer sa propre électricité, réduisant la dépendance envers les fournisseurs d’énergie.

: Possibilité de générer sa propre électricité, réduisant la dépendance envers les fournisseurs d’énergie. Grille Électrique: Possibilité d’alimenter la grille électrique et de vendre de l’énergie excédentaire.

Flexibilité et Polyvalence

Applications Multiples : Chauffage, éclairage, alimentation d’appareils électriques, etc.

: Chauffage, éclairage, alimentation d’appareils électriques, etc. Installation Facile: Peut être installé presque partout, y compris dans des régions éloignées.

Technologie en Évolution

Innovations Constantes : Améliorations continues en efficacité et en coût.

: Améliorations continues en efficacité et en coût. Compatibilité avec d’Autres Technologies: Peut être couplé avec des batteries pour un stockage efficace de l’énergie.

Avantages Socio-Économiques

Création d’Emplois : Le secteur de l’énergie solaire crée de nombreux emplois dans la recherche, la fabrication et l’installation.

: Le secteur de l’énergie solaire crée de nombreux emplois dans la recherche, la fabrication et l’installation. Éducation et Sensibilisation: Promouvoir l’énergie solaire sensibilise aux questions environnementales.

L’énergie solaire comme solution écologique

Le panneau solaire de 40 W intégré au Explorer 300 Plus permet une recharge écologique. Ce panneau est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’eau. Dans un effort pour minimiser son empreinte écologique, Jackery utilise également des emballages 100 % recyclables.

Explorer 1000 Plus : Pour ceux qui veulent plus

Avec une capacité impressionnante de 1260 Wh extensible jusqu’à 5000 Wh, l’Explorer 1000 Plus est conçu pour ceux qui ont besoin de plus d’énergie. La puissance de sortie atteint 2000 W, et tout comme son petit frère, il peut être contrôlé via smartphone. Jackery a lancé des offres spéciales pour ce produit, dont un panneau solaire 80W offert à l’achat de la batterie.

Les innovations de Jackery avec les modèles Explorer 300 Plus et 1000 Plus soulignent l’importance croissante des solutions d’énergie portables. Ces produits, conjuguant praticité et respect de l’environnement, montrent la voie de l’avenir pour les nomades modernes. Pour en savoir davantage sur les innovations en matière d’énergie renouvelable, ne manquez pas nos prochaines actualités sur Tesla Mag.

D’autres solutions pour profiter du soleil ?

Sacs à Dos Solaire

Chargement en Déplacement : Idéal pour les randonneurs et les voyageurs, ces sacs à dos sont équipés de panneaux solaires.

: Idéal pour les randonneurs et les voyageurs, ces sacs à dos sont équipés de panneaux solaires. Stockage d’Énergie: Certains modèles peuvent stocker de l’énergie dans une petite batterie pour une utilisation ultérieure.

Pompes à Eau Solaire