Nouveaux pneus sans air : une petite révolution ?

Récemment, ce sont deux marques (Michelin et Bridgestone) qui ont proposé de nouveaux pneus pas comme les autres : des pneus sans air. Et oui, il fallait y penser… Tour d’horizon de cette petite révolution, de l’explication du mécanisme à ses atouts.

La technologie sans air « TWEEL »

A destination des petits engins de construction et de manutention (chargeuses compactes / skid steer), Michelin a développé cette gamme (MICHELIN X TWEEL) qui permet de s’affranchir des contraintes de maintenance et des risques de crevaison.

Cette technologie de pneu radial sans air en ensemble monté est une solution complète d’ensemble monté roue + pneumatique : une seule unité remplace à la fois le pneu traditionnel et l’assemblage de la roue.

Cette solution innovante se compose principalement d’une bande de roulement optimisée en fonction de l’usage et d’un moyeu deux pièces en acier renforcé. Sans oublier les rayons hautement résistants en polyrésine qui soutiennent le poids. Et ils absorbent les impacts, aident à assouplir la conduite, fournissant un transfert d’énergie qui réduit le rebond.

Il n’y a pas besoin d’équipement complexe pour l’assemblage et une fois installé, il n’y a pas de pression à maintenir. Les pneus Tweel® effectuent les mêmes tâches qu’un pneumatique traditionnel sans les inconvénients et le temps d’immobilisation en cas de crevaison. Une technologie qui va faciliter le travail des professionnels !

Quels sont les avantages de la technologie sans air « TWEEL » ?

Aucune maintenance :

MICHELIN X® TWEEL® SSL est un ensemble monté (roue + pneu) simple qui remplace l’équipement actuel pneumatique + roue + valve. Une fois en place, il n’y a plus de pression d’air de gonflage à maintenir, et donc aucun entretien régulier à prévoir.

Aucun compromis :

MICHELIN X® TWEEL® SSL apporte une plus grande stabilité. Et ils permet à la mini-chargeuse de fonctionner plus rapidement avec un confort accru. Cela réduist donc la fatigue du conducteur tout en améliorant la productivité. Il offre une surface de contact au sol homogène et une durée de vie élevée. Cette dernière est 2 à 3 fois supérieure à un pneu concurrent, à profondeur de sculpture égale.

Aucun temps d’arrêt :

MICHELIN X® TWEEL® SSL permet d’imiter le comportement d’un pneumatique sans avoir recours à de l’air sous pression. Il n’y a donc aucune crevaison possible, ce qui veut dire aucun temps d’arrêt coûteux pour vos activités.

Trois modèles distincts (et un bonus vidéo !)

Le pneu radial sans air MICHELIN X TWEEL SSL fait partie de la gamme « Compact Line MICHELIN ». Il est une offre complémentaire aux pneus radiaux MICHELIN BIBSTEEL pour surfaces dures et tout terrain. Profil idéal pour les petits chantiers de construction ou la manutention industrielle et agricole. Il équipe les chargeuses compactes (Skid Steer) type Bobcat.

Il existe trois modèles différents :

Le modèle All Terrain (AT) est idéal pour une utilisation sur de nombreux types de surfaces.

est idéal pour une utilisation sur de nombreux types de surfaces. Les modèles Hard Surface (HS) et Hard Surface Traction (HST) offrent une durée de vie maximale de la bande de roulement sur sols goudronnés ou bétonnés.

Vous voulez voir ce que ça donne en vidéo ? Cliquez ici !

La technologie Bridgestone : meilleure que Michelin ?

Et si le pneu de demain n’avait plus besoin d’être gonflé ? C’est ce que le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone a bien l’intention de nous prouver en présentant un pneu sans air. Plus sûr, il serait également 100 % recyclable (un bon point par rapport à Michelin qui ne précise pas l’impact écologique de son invention…).

Fabriquée à base de résine thermoplastique, cette gomme serait donc dépourvue d’air et par conséquent increvable. Ce pneu serait donc beaucoup plus respectueux de l’environnement. Reste à savoir si un tel produit permettrait également aux voitures qui les chaussent de baisser leurs consommations de carburant.

Pour rappel, Michelin travaille depuis 2005 sur le pneu similaire que nous vous avons présenté plus haut. « Auparavant, ce genre de pneumatiques n’était pas applicable à une production en grande série. Bridgestone a développé cette technologie en pensant à la mise en œuvre », justifie Bridgestone.