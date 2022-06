Tesla Model Y : les meilleures astuces

Vous venez tout juste de réaliser votre rêve en acquérant une Tesla Model Y ? Ou vous en êtes propriétaire depuis quelque temps déjà mais souhaitez des astuces pour en faire encore meilleur usage ? Voici la liste de nos meilleurs conseils pour celles et ceux qui en auraient besoin !

S’habituer à la conduite avec AutoPilot

Conduisez pendant au moins deux jours sur des routes de surface sans utiliser le pilote automatique. Juste pour s’habituer à la conduite avec une seule pédale. S’habituer à l’accélération. S’habituer aux virages, etc. Ma femme était anxieuse à propos de l’AP au début, et je pense que le temps supplémentaire que j’ai pris pour conduire manuellement m’a beaucoup aidé.

Ensuite, commencez à jouer avec l’AutoPilot. Habituez-vous à apprendre ce qu’il fera dans différentes situations. Va-t-il laisser les autres voitures s’insérer dans votre voie ? Quelle force faut-il exercer sur les roues pour le désengager ? Quelle force faut-il exercer sur les roues lorsque le clignotant est activé ? Prend-il confortablement les virages de la route ?

Où pouvez-vous laisser votre main sur le volant pour déclencher l’alarme tout en étant confortable et sans interrompre le système ? (Je fais comme DirtyTesla, et je laisse ma main dans le coin inférieur gauche, juste assez de pression pour qu’il sache que je suis là). Habituez-vous à éteindre la voiture à l’aide du levier de vitesse, pour que ce ne soit pas si brusque.

En gros, apprenez quand vous devrez la désengager et prendre le relais.

Profitez de tout l’apanage technologique !

Connectez-vous à Netflix, Hulu, etc. pendant que vous n’en avez pas besoin. Rien n’est plus ennuyeux que de devoir se connecter sur le champ.

Ayez une trousse de secours à proximité : on ne sait jamais

Pour toute voiture : procurez-vous une bonne trousse de premiers soins et d’urgence pour votre coffre. J’y ai aussi mis un paquet de lingettes désinfectantes et du désinfectant pour les mains.

Avoir de quoi nettoyer et dépanner

Prenez un paquet de lingettes windex. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous êtes en voyage et où vos appareils photo AP sont trop sales pour être utilisés. Vous voudrez avoir quelque chose de facile pour les nettoyer.

Vous ne pouvez pas faire démarrer d’autres voitures avec une Tesla. J’ai donc acheté un de ces câbles de démarrage autonomes pour voiture, au cas où quelqu’un aurait besoin d’être dépanné. Ça marche aussi très bien comme batterie de secours pour recharger les téléphones portables si vous êtes en panne. Si vous pouvez en trouver un qui pompe aussi les pneus, alors vous aurez une bonne unité multi-tâches.

Se poser la question (essentielle) de la recharge

Comment allez-vous la charger quotidiennement ? Dans un garage ? Pouvez-vous faire installer un chargeur plus puissant ? Allez sur le site PlugShare et découvrez où se trouvent vos lieux de recharge d’urgence. Où se trouve le superchargeur le plus proche ? Et les autres dans la ville ? Vous devrez probablement aller au moins une fois au superchargeur pour savoir comment cela fonctionne.

Enfin, n’hésitez pas à nous partager VOS meilleurs conseils dans les commentaires !

