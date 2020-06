C’est la bonne nouvelle de la semaine pour les fans de sport auto électrique : la saison de Formule Electrique va reprendre et, comme la Ligue des Champions de football, tout va se passer au même endroit pour que la saison soit bouclée en quelques jours !

Ce sera en août à Berlin, sur l’aéroport de Tempelhof qui a déjà accueilli plusieurs ePrix de Formule E ces dernières saisons, avec à chaque fois ou presque des courses intenses et du suspense jusqu’au bout. Et comme nous sommes en pleine Saison 6 de ce feuilleton à rebondissements, les organisateurs de la FE, en liaison avec leurs nombreux partenaires, ont choisi de finir en beauté : 6 courses en 9 jours pour désigner le vainqueur de la saison 2019/20 du Championnat ABB FIA de Formule E.

Copyright/Crédit Photo: ABB FIA Formula E Championship

Formule E : Un aéroport réservé pour l’occasion

L’aéroport allemand, dans l’un des pays d’Europe à s’être déconfiné le plus tôt, est stratégiquement très bien placé et encore en très bon état. Trois doubles courses s’y dérouleront les 5/6, 8/9 et 12/13 août, avec des configurations de circuit différentes, grâce à la quantité de pistes disponibles sur cet aéroport historique, en plein cœur de Berlin.

Il y a déjà eu cinq courses de Formule E cet hiver, avant que la saison ne soit suspendue pour cause de coronavirus. Les deux favoris pour le titre sont actuellement le Portugais Antonio Felix da Costa, coéquipier du double champion en titre Jean-Eric Vergne dans l’écurie franco-chinoise DS Techeetah, et le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), qui n’a que 11 points de retard sur da Costa. Mais avec 6 courses au menu, tout est vraiment possible, même pour d’autres pilotes un peu moins bien classés. Ca promet.

Copyright/Crédit Photo: ABB FIA Formula E Championship

Formule E : LA passion dans le respect des règles sanitaires

Conformément aux directives du gouvernement allemand, il n’y aura à aucun moment plus de 1 000 personnes sur le site, fournisseurs locaux et équipes médicales compris, et chaque équipe de Formule E ne pourra pas amener plus de 20 personnes. Toutes les autres opérations seront effectuées à distance. Le protocole clé en matière de santé et de sécurité comprend le dépistage obligatoire du coronavirus avant les courses, ainsi qu’un dépistage sur place tous les jours à l’arrivée sur la piste. Formule E imposera également activement l’utilisation de masques de protection, la distanciation sociale et la limitation des déplacements dans les espaces de travail avec des zones clairement définies pour les différentes populations participant à l’événement.

