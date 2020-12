Gigafactory Berlin : Bilan 2020

- Communauté -

Les annonces se multiplient pour préciser les détails d’un projet que nous pensions connaître. La Gigafactory Berlin semble être bien plus qu’un pôle de production pour la marque, nous offrons ce dossier à tous ceux qui s’intéressent aux nouvelles mobilités et qui sont en quête d’une information qualitative.

Près d’un an de différence entre ces deux images Sentinel 2 – L1C.

#GigaBerlin

December 25/ 2020

Flyover with Santa.🎅 ; )

All work can continue, it has been approved by the Brandenburg government.

In some areas a 24h shift is approved on working days.

From Jan. 04 it continues with

"Plaid speed".

(YT soon full lenght) pic.twitter.com/oudfTZ8Cqr