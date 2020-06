Comme Elon Musk avait pu le faire en Mai, il a publié un graphique montrant le taux d’usage des superchargers dans le monde après la crise du coronavirus. Nous vous livrons une nouvelle analyse sur l’usage des superchagers.

Nous vous invitons à relire notre analyse précédente pour apprécier cette évolution.

Superchargers : Les points à retenir pour Elon Musk

L’usage des superchargers en Chine et en Asie Pacifique a dépassé les taux d’usage observés avant la crise du coronavirus.

Les USA retrouvent leur taux d’usage d’avant crise très rapidement.

En Europe, le retour au taux d’avant crise est un peu plus lent.

Superchargers : Nos analyses

Ce graphique permet d’apprécier la reprise, pour tout ces qui veulent la voir. C’est également une manière de dire qu’il n’y a pas d’arrêt d’activité sur le long termes. Ici la forte baisse des usages a été brutale mais contenue sur un temps relativement cours.

Superchargers APAC

C’est la région où il y a eu le moins d’impact d’après ce graphique mais c’est également la région du monde où il y a pour le moment assez peu de supercharger. Il faudrait donc l’exclure de l’analyse pour apprécier la reprise. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’impact du coronavirus en APAC.

Superchargers Chine

La Chine est l’un des épicentres de la crise du coronavirus et l’un des marchés les plus dynamique pour Tesla. Ici l’analyse est la plus pertinente car elle est très représentative de la reprise et de la croissance. Non seulement la crise est derrière eux mais l’usage a augmenté en raison des bons résultats commerciaux de la firme.

Il sera intéressant de suivre cette partie du monde suite aux nouvelles mesures de confinement imposées actuellement à Pékin. Le graphique est arrêté au 13/06.

Superchargers EMEA

La région du monde où les mesures de confinement ont été les plus durablement décidées. Ici la reprise n’est pas encore consommée mais la courbe suit assez largement la courbe de l’Asie. Les paris sont ouverts pour savoir si dans un mois nous arriverons à un niveau supérieur à l’avant-crise. Pour nous, c’est sûr que nous serons au-dessus. Sans faire appel aux grands mages 🙂 C’est mécanique.

Superchargers NAM

L’Asie pacifique a également un peu de mal à retrouver un rythme de croisière. Il y a dans cette région du monde beaucoup moins de superchargers donc la comparaison avec l’EMEA n’est pas pertinente. Il faut un peu plus d’historique pour porter une analyse.

Les parallèles avec l’économie réelle

Nous souhaitons compléter l’analyse d’Elon Musk en mettant au regard de ces chiffres, les observations faites sur l’économie réelle dans le monde pour appuyer le fait que la reprise est là et qu’il nous faut repartir plus loin et plus fort qu’avant pour tirer les bonnes leçons de cette crise et ne pas hésiter à changer nos habitudes.