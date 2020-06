Chez Tesla Magazine, nous sommes convaincu que l’électrique bouleverse l’industrie au global. Tout doit être repensé y compris la stratégie de communication. Car je ne sais pas vous, mais les publicités à la télé me font de moins en moins d’effet…

Mazda choisit des influenceurs

Imaginée pour 7 influenceurs, la stratégie et les opérations mises en place par Fort et Clair pour Mazda vont permettre d’améliorer la visibilité et la notoriété de la marque, de faire émerger son ADN différenciant au sein de la sphère digitale et de créer un véritable pool d’ambassadeurs. 2020/21 étant une année stratégique pour la marque avec notamment la célébration de ses 100 ans d’une part et le lancement du MX-30, leur premier modèle 100% électrique, d’autre part.

Mazda: Une communication repensée et spécifique à l’électrique

Au terme d’une compétition entre plusieurs agences, le constructeur automobile MAZDA confie à l’agence Fort et Clair la gestion de sa Stratégie Influenceurs pour l’année 2020/21.