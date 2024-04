France : Nouvelles Mesures pour Booster le Secteur des Panneaux Photovoltaïques

Le 5 avril dernier, la France a franchi un pas de géant vers l’avenir de l’énergie solaire avec l’annonce de nouvelles mesures de soutien au déploiement et à l’industrialisation des panneaux photovoltaïques. Cette initiative, portée par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie, vise à consolider la position de la France dans le domaine de l’énergie verte et à accroître sa souveraineté industrielle.

Objectifs des Nouvelles Mesures

Les mesures annoncées s’articulent autour de deux axes principaux :

Développer la production nationale de panneaux solaires : l’ambition est de doter la France de capacités de production locales pour réduire sa dépendance aux importations et encourager l’émergence d’une filière photovoltaïque française robuste. Accélérer le déploiement de l’énergie solaire sur le territoire : augmenter significativement le nombre de panneaux solaires installés en France pour promouvoir l’utilisation d’une énergie propre et décarbonée.

Mesures pour Stimuler le Déploiement Photovoltaïque

Facilitation de l’accès aux terrains : grâce à la publication d’un décret visant à simplifier l’implantation de projets photovoltaïques sur des terrains variés, incluant des carrières et des friches industrielles.

: grâce à la publication d’un décret visant à simplifier l’implantation de projets photovoltaïques sur des terrains variés, incluant des carrières et des friches industrielles. Planification territoriale du développement photovoltaïque : un portail fournissant des données cartographiques aux collectivités a été mis en place pour faciliter la planification du déploiement solaire.

: un portail fournissant des données cartographiques aux collectivités a été mis en place pour faciliter la planification du déploiement solaire. Solarisation des infrastructures routières : les aires de repos et échangeurs routiers seront équipés de panneaux photovoltaïques, maximisant l’utilisation de ces espaces.

Soutien Financier et Industriel

Crédit d’impôt C3IV : instauré pour encourager les entreprises à investir dans des projets industriels favorisant la transition énergétique, avec déjà deux projets de gigafactories en demande d’agrément.

: instauré pour encourager les entreprises à investir dans des projets industriels favorisant la transition énergétique, avec déjà deux projets de gigafactories en demande d’agrément. Pacte solaire : un engagement entre l’État, les développeurs d’énergie renouvelable, et les grands acheteurs pour favoriser l’utilisation de panneaux solaires français.

Vers une Industrie Solaire Européenne Plus Forte

Application du règlement européen Net Zero Industry Act (NZIA) : visant à renforcer l’industrie solaire européenne en la rendant plus autonome et résiliente.

: visant à renforcer l’industrie solaire européenne en la rendant plus autonome et résiliente. Prime bas carbone : pour encourager l’acquisition de panneaux solaires à faible empreinte carbone.

Réglementation Européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments

La nouvelle loi européenne exige que tous les nouveaux bâtiments soient zéro émission et prêts pour le solaire d’ici 2030, une mesure qui s’accompagne d’un agenda spécifique pour la solarisation de tous les bâtiments.

Conclusion

Ces mesures marquent un tournant décisif pour la France et l’Europe dans la course vers une indépendance énergétique durable. En soutenant l’innovation et l’industrialisation dans le secteur photovoltaïque, la France se positionne comme un leader de la transition énergétique, tout en stimulant son économie et en créant des emplois dans une industrie d’avenir.