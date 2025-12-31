GigaBay : L’Usine Titanesque de SpaceX pour Produire 1 000 Starships par An

BOCA CHICA, TEXAS – Elon Musk vient de franchir une nouvelle étape dans sa conquête de Mars. Avec la construction de la GigaBay, SpaceX ne construit pas seulement un bâtiment, mais une véritable chaîne de montage pour une flotte spatiale sans précédent. L’objectif est clair et vertigineux : atteindre une capacité de production de 1 000 Starships par an.

Une Structure qui Défie les Échelles

La GigaBay est conçue pour être l’une des structures les plus massives jamais érigées par l’homme. Située à Starbase (Texas), avec une réplique en cours de construction au Centre Spatial Kennedy (Floride), ce bâtiment redéfinit l’architecture industrielle.

Volume intérieur : Elle offre environ 1,3 million de mètres cubes d'espace de traitement, ce qui la place, selon certaines mesures, parmi les plus grands bâtiments au monde par volume.

Capacité de levage : Équipée de ponts roulants capables de soulever jusqu'à 400 tonnes, elle peut manipuler simultanément des boosters Super Heavy et des vaisseaux Starship à travers 24 cellules de travail dédiées.

De l’Artisanat à la Production de Masse

Jusqu’à présent, la construction d’une fusée était un processus lent et méticuleux, comparable à la construction d’un porte-avions. Elon Musk veut transformer cela en un processus de type automobile.

« Pour établir une ville autonome sur Mars, nous avons besoin de millions de tonnes de fret. Cela nécessite des milliers de vaisseaux, pas des douzaines », a déclaré Musk.

La GigaBay est le cœur de cette stratégie de « massification ». En intégrant la fabrication, l’assemblage et la remise en état (refurbishment) sous un même toit colossal, SpaceX vise à produire trois Starships par jour. Cette cadence permettrait non seulement de remplacer les vaisseaux perdus lors des tests, mais surtout de constituer la gigantesque flotte nécessaire pour les fenêtres de transfert vers Mars tous les 26 mois.

Texas et Floride : La Puissance de la « Space Coast »

L’expansion ne s’arrête pas au Texas. En construisant une seconde GigaBay en Floride, SpaceX s’installe durablement sur la Space Coast.

Reste le centre névralgique pour la recherche, le développement et les premiers vols d’essai. Cap Canaveral (Floride) : Deviendra le terminal opérationnel principal, profitant des infrastructures historiques de la NASA pour lancer des missions habitées et des charges utiles commerciales à une fréquence industrielle.

Le But Ultime : La Vie Multi-planétaire

Lorsque l’on observe un humain debout à côté des fondations de la GigaBay, l’échelle devient presque absurde. Mais pour SpaceX, cette immensité est une nécessité mathématique.

Chaque centimètre carré de cette structure est optimisé pour une seule mission : abaisser le coût de l’accès à l’espace par un facteur de 100. En produisant des Starships à la chaîne, SpaceX espère rendre le voyage vers Mars aussi routinier que le transport maritime transatlantique.

Chiffres Clés du Projet GigaBay