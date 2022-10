GigaBerlin : en Allemagne, c’est toujours Tesla qui gagne ?

Un vote visant à approuver le projet de la Tesla Gigafactory Berlin (ou GigaBerlin) a été reporté, ce qui signifie que l’expansion de l’installation est une fois de plus bloquée par la bureaucratie allemande. Malgré cela, il semble que le vote aura tout de même lieu avant la fin de l’année.

Implantation des Gigafactories : une méthode éprouvée

Le succès du constructeur automobile dans la construction simultanée des Gigafactories à Berlin et au Texas a fourni des indications précieuses pour les prochains projets de construction d’usines de l’entreprise. Le constructeur automobile souhaite ainsi une procédure d’autorisation plus facile.

Tesla Gigafactory Texas

Il faut entendre par là : quelque chose qui ressemble davantage à ce qu’il a rencontré au Texas. Et donc, par opposition à ce qu’il a rencontré en Allemagne, où Tesla a rencontré de nombreux retards en raison de l’approbation réglementaire.

Tesla a fait pression sur le gouvernement du Canada pour qu’il l’aide à négocier avec les provinces une procédure d’autorisation plus rapide en prévision de l’ouverture d’une usine dans le pays. Actuellement, Tesla s’efforce d’augmenter la production de sa GigaBerlin, en passant du rythme actuel de 1 000 véhicules par semaine à un rythme cible de 5 000 véhicules par semaine d’ici la fin de l’année.

GigaBerlin : volontarisme contre pragmatisme ?

Afin de permettre une nouvelle expansion de la capacité, Tesla prévoit d’ajouter des bâtiments sur 100 hectares supplémentaires. Ces ajouts comprendront un jardin d’enfants, un centre de formation, un dépôt de marchandises et une gare ferroviaire. En outre, Tesla prévoit de construire de nouvelles installations logistiques pour faciliter la fabrication.

Arne Christiani, le maire de Grünheide, a déclaré que la proposition d’expansion ne se ferait pas dans sa ville, qui est située près de Berlin et abrite la Gigafactory. De plus, le maire de Grünheide a confirmé que la présentation serait retardée.

La RBB (chaine allemande Berlin-Brandebourg) a pourtant confirmé que « le comité principal de Grünheide a donné son aval au projet d’extension des terrains de production d’un constructeur américain de voitures électriques au début du mois de juin. Il a également suggéré au conseil municipal d’entamer le processus d’élaboration d’un nouveau plan de développement sur la base de ses conclusions. »

De son côté, Christiani a retiré ce point de l’ordre du jour, peu de temps avant la réunion du conseil municipal. Interrogé à ce sujet à l’époque, il avait déclaré qu' »il y a encore un besoin de clarification« . Il n’a pas été en mesure, depuis, de spéculer sur le fait que la question serait abordée ou non au cours de l’année civile en cours.

GigaBerlin : Tesla vise toujours plus haut

Comme dans le cas du projet initial, les régulateurs ont fréquemment demandé des informations supplémentaires à Tesla, ce qui a entraîné un certain nombre de retards dans le processus d’approbation.

Il semble cependant qu’un vote sur l’approbation de l’extension de la Tesla Gigafactory Berlin aura quand même très probablement lieu au cours de cette année civile.

À ce stade, on ignore dans quelle mesure cela modifiera (ou non) le calendrier que Tesla a établi pour accélérer la fabrication des modèles produits en Allemagne.

Chaines d’assemblage de la GigaBerlin

Rappelons que, bien que l’objectif de Tesla soit de produire 5 000 véhicules par semaine dans sa GigaBerlin d’ici la fin de l’année, le constructeur automobile a des objectifs beaucoup plus élevés pour l’installation. Ainsi, il a rappelé à plusieurs reprises que l’usine avait la capacité d’en fabriquer presque quatre fois plus, avec jusqu’à un million de véhicules par an (soit plus de 19 000 par semaine).