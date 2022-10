[Interview] Mercedes-Benz : Hervé Joulin, Chef de Produit Classe T

« Le nouveau ludospace de Mercedes-Benz sera électrique en 2023 ».

Avec son concept EQT, Mercedes-Benz souhaite déveloper un nouveau segment du marché des véhicules électriques : celui des ludospaces. S’appuyant sur un partenariat avec le constructeur français Renault, le nouveau Mercedes Classe T est un proche parent du Kangoo, avec une touche premium typique de la marque allemande. Cela lui permettra-t-il de trouver son public ? On en parle cette semaine avec Hervé JOULIN, Chef de Produit Classe T chez Mercedes-Benz, qui nous a fait l’honneur de répondre à nos questions, au cours d’une interview exclusive.

A qui s’adresse le ludospace de Mercedes-Benz ?

Hervé Joulin, Chef de Produit Classe T chez Mercedes « A Stuttgart, la marque à l’étoile joue la carte de la famille avec un nouveau véhicule, le ludospace Classe T. Possibilité d’installer 3 sièges enfants à l’arrière. Un vaste coffre (de 520 à 2,39 m3) pour l’activité sportive et les loisirs. Des portes coulissantes pour monter et descendre rapidement ou charger et décharger facilement. 7 airbags. Un design moderne, un équipement de sécurité complet et une connectivité multiple.

Bref, un confort Premium digne de la marque allemande ! Parmi les équipements haut-de-gamme : un système d’info-divertissement MBUX de série (avec commande vocale et navigation sur finition Progressive), frein de stationnement électrique, rembourrage des sièges en similicuir Artico-Microcut, inserts décoratifs, jantes alliage 17 pouces, système Keyless Go, éclairage d’ambiance, etc. La future EQT aura une calandre noire de série ».

La sécurité passive est devenue indispensable. Qu’en est-il sur la Mercedes-Benz Classe T ?

« Un grand nombre de systèmes d’assistance à la conduite de série (aide au démarrage en côte, assistant de stabilisation en cas de vent latéral, détecteur de fatigue ATTENTION ASSIST, freinage d’urgence assisté actif avec détection des véhicules traversant, des piétons et des cyclistes, assistant de franchissement de ligne actif, assistant d’angle mort, régulateur et détection des limitation de vitesse.

Et en option : assistant de régulation de distance DISTRONIC actif avec conduite automatique dans les embouteillages) font de ce ludospace, un véhicule moderne et fiable pour les familles. Les réglages de suspension permettent un confort de roulement longue distance optimal et les systèmes d’assistance contribuent et assistent le conducteur dans de nombreuses situations.

La Classe T est équipée de série, entre autres, d’un 7eme airbag médian, qui peut se déployer entre les sièges conducteur et passager, en cas de collision latérale importante. Son prix débute à 29 712 € TTC clés en main pour une T 180 Style (moteur essence 131 ch). Une variante avec un empattement long (7 places) suivra en 2023 ».

Quand arrivera la version électrique de la Classe T en France ?

« Le modèle EQT de la classe T sortira début 2023 ! Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie commerciale du constructeur allemand. En 2035, Mercedes-Benz s’est fixé de proposer une gamme de véhicules neutre en CO2, c’est-à-dire 100% électriques ! C’est pourquoi la plate-forme de la Classe T a été conçue pour être flexible (version longue, électrique).

Mercedes Concept EQT, vue de face

Elle proposera, après les modèles e-Vito, e-Sprinter et e-Citan, une alternative électrique à ses clients. Ce EQT alliera des fonctionnalités multiples et l’aspect Premium de la Classe T avec la mobilité sans émissions, tout en ayant son propre caractère. Il s’inspirera en partie du Concept EQT présenté l’an dernier. (Photo ci-dessous)

Mercedes Concept EQT, vue latérale avant

Côté extérieur, il se différenciera par sa calandre noire donnant un aperçu à la série des véhicules à venir. Tous les affichages et paramétrages électriques se trouveront dans le menu principal du système d’info-divertissement comme point d’accès central. C’est là que seront affichés entre autres des informations sur les horaires de départ et l’historique de la consommation ! Associée à l’appli « Mercedes me connect », cette offre comprendra également des services et des fonctions de navigation spécifique des VE tels que des bornes de recharge accessibles facilement ».

Mercedes Concept EQT, vue latérale arrière

En pratique, comment se passera le rechargement de la Mercedes-Benz Classe T ?

« L’EQT pourra être rechargé à l’avant, derrière en dessous de son étoile, ce qui s’avérera pratique et confortable en particulier en ville où les espaces de stationnement sont étroits. Une recharge en courant alternatif et en courant continu sera possible. L’autonomie annoncée est prévue autour de 300 km.

Les caractéristiques de l’EQT seront proches de celles de la fourgonnette e-Citan déjà annoncées (batterie de capacité utile de 44 kWh, recharge en 40 minutes, de 10 à 80 %, sur borne appropriée avec une puissance maximale de 75 kW , consommation en cycle mixte : 26,2 kWh/100 km , moteur électrique synchrone à excitation indépendante (FSM) de 102 ch et 245 Nm de couple, 3 niveaux de récupération (D- / D / D+).

Intérieur côté conducteur Mercedes Classe T Intérieur côté passager avant Mercedes Classe T

Le véhicule a fait l’objet de tests conformes aux standards de Mercedes-Benz. Après un essai hivernal axé sur les performances de route, les fonctions de pré-conditionnement (permettant de rentrer dans en véhicule à la bonne température en été comme en hiver) et le confort ambiant, d’autres essais doivent suivre dans les mois à venir en Europe du Sud avec le ludospace 100% électrique. Ils seront axés sur la climatisation en cas de chaleur et sur la conduite à pleine charge ».

Quid des véhicules utilitaires légers ?

« Mercedes-Benz Vans proposera dès la fin 2022 des véhicules électriques dans tous les segments du marché, de la fourgonnette au fourgon moyen et grand volume, en passant par les ludospaces et les grands monospaces. À partir de 2025, toutes les nouvelles architectures de véhicules utilitaires seront exclusivement électriques. La durabilité sera mise en avant. Ce sera l’aspect central du développement des véhicules utilitaires légers ».