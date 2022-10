Inauguration d’une nouvelle ferme solaire dans le Jura!

Les panneaux solaires sont actuellement plébiscités pour leur rendement et nous essayons de rattraper notre retard sur le territoire. Il faut savoir que si le sujet intéresse les particuliers, ce n’est pas avec vos panneaux solaires que nous atteindrons un meilleur rendement énergétique à l’échelle du pays. En revanche, les fermes solaires sont un concept à suivre.

En effet, l’installation inaugurée le Jeudi 6 octobre par Michael COUDYSER, Directeur Général de CORSICA SOLE et Dominique PELLIN, Maire de Picarreau assure la consommation annuelle d’électricité de 10 000 foyers, soit l’équivalent de la population de l’agglomération de Lons-le-Saunier, préfecture du département du Jura.

Cette centrale produit 29 800 MWh d’électricité par an.

L’origine du projet de ferme solaire

Le projet de la Ferme Solaire de Picarreau a été initié par Monsieur Dominique PELLIN et la Commune de Picarreau. En 2016, la proposition de CORSICA SOLE pour le développement, la construction et l’exploitation de la centrale a été retenue suite à un appel à projets. En 2019, la Ferme Solaire de Picarreau a été désignée lauréate de l’appel d’offres national de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

Le développement de la Ferme Solaire a été mené en étroite collaboration avec les acteurs locaux et régionaux. Le projet a été instruit afin que la centrale respecte des conditions de haute qualité environnementale relatives au patrimoine, au paysage, à la qualité des sols, de l’air et de l’eau, prévues par la réglementation.

Un projet à dimension territoriale

La Ferme Solaire a été en partie financée par la commune de Picarreau, ainsi que par les habitants du département du Jura et les départements limitrophes (Ain, Côte d’Or, Doubs, Haute-Saône et Saône-et-Loire).

« Une volonté de notre collectivité de s’investir dans la transition énergétique a fait naitre le projet de la Ferme Solaire de Picarreau en 2016, explique Dominique PELLIN, le Maire de Picarreau. Notre Conseil Municipal a établi un cahier des charges complet et contraignant afin que le terrain, en friches depuis de nombreuses années, devienne un vecteur économique et écologique de la région. C’est à force de détermination, de motivation, de perspicacité que notre équipe municipale a franchi toutes les étapes d’un chemin long et difficile de plus de six années. A la clé, une magnifique Ferme Solaire que je vous recommande de découvrir au travers des trois kiosques pédagogiques placés sur son parcours périphérique »