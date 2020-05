Le Tesla Model Y est parfois préféré par les futurs clients de la marque. Seul problème, elle n’est pas encore disponible en Europe et les premières livraisons viennent tout juste de débuter aux Etats-Unis, il va donc falloir être patient. Voici une fiche pratique qui réunit l’essentiel des informations pour faire votre choix.

Prix: plus chère ou moins chère que la Model 3?

Plus chère! Et c’est normal puisque le Model Y et un SUV compact affichant des caractéristiques bien différentes de la Model 3. Le Model Y est disponible en deux versions: Grande Autonomie dès 63000€ et Performance dès 70000€

Le site de la marque annonce aussi un modèle autonomie standard qui devrait entrer en production au début de l’année 2022 et qui sera logiquement encore moins chère que ces deux versions. Suivant la version de la Model 3, vous devrez débourser 15000€ minimum de plus pour acquérir une Model Y.

Disponibilité: attendre, oui, mais combien de temps?

Tout d’abord, il faut savoir que la production en masse pour l’Europe est très lié à la construction de la Gigafactory allemande. Même si la construction a été retardée par le coronavirus, tout sera fait pour une ouverture en 2021. Donc pour la France et l’Europe, il faudra attendre fin 2021 pour être parmi les premiers clients livrés.

Spécificités: design, autonomie, places modulables, autopilot

Avec la Tesla Model Y, dès 2021, vous aurez le choix d’adapter l’habitacle en 5 ou 7 sièges dès la commande. La comparaison avec la Tesla Model 3 est évidente avec des côtes qui varient de 50 à 70 cm.

Du côté de l’autonomie, Tesla a bien fait les choses puisque nous ne pouvons pas comparer les modèles standard des deux modèles. Nous allons donc vous donner une idée avec la version performance, entre la Tesla Model 3 performance qui affiche 530 km d’autonomie et le Tesla Model Y performance qui affiche 480 km d’autonomie, nous observons 50 km d’autonomie de différence.

Ce qui est raisonnable au regard du design plus audacieux de la Tesla Model Y.

Pour l’autopilot, le principe sera le même que pour la Tesla Model 3. Une version de série qui offre des capacités avancées de conduite autonome parmi lesquelles, la navigation autonome sur l’autoroute et le changement de voie. Et une version en option qui offrira les dernières fonctionnalités annoncées comme la réaction aux feux de signalisation. Lire notre article autopilot pour mieux comprendre.

Vous voulez plus de détails?

En résumé, nous trouvons intéressant de partager avec vous les différences de design observées entre la Tesla Model 3 et Tesla Model Y. Qu’en pensez-vous?