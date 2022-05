BMW IX: Faut-il être fou pour l’acheter?

La nouvelle BMW IX 100% électrique est affichée à 103 500€ en France. Dans mon esprit c’est de la folie douce! Je possède actuellement une vieille Honda Civic qui vient de fêter ses 8 ans.

Mais je n’arrive pas à trouver une autre voiture qui réponde à tous les critères que je veux.

Je ne changerai pas de voiture pendant au moins 5 ans ou plus, comme l’actuelle.

Ce sera la voiture principale. Je garderai la Honda pour les urgences.

J’ai besoin d’espace et de sécurité (un bébé arrive). Donc des crossovers et des SUV.

Je ne veux pas de voiture à essence. Je suis partagé entre une électrique et une hybride. L’électrique est l’avenir, alors je préfère. Il y a aussi moins d’entretien.

Je tiens beaucoup aux options « luxe » comme le volant chauffant, les sièges électriques avec mémoire, le toit panoramique et les haut-parleurs de haute qualité.

Je tiens beaucoup aux fonctions de conduite autonome. L’aide au stationnement et le régulateur de vitesse adaptatif en particulier.

Avec tout ça, je me suis limité à ces voitures-

Tesla Model Y Grande Autonomie (75k)

Volvo XC60 PHEV (70k)

Ford Mach-E (60k+) – Que je n’ai pu essayer que très rapidement.

BMW X5 PHEV (70k)

BMW iX (90k) – Que je n’ai pas pu essayer

Ces prix sont approximatifs. Taxes ou subventions non comprises.

Le Volvo XC60 et le BMW X5 étaient des PHEV assez similaires. Le BMW semblait plus naturel et facile à conduire, mais le Volvo était plus luxueux et je l’ai apprécié davantage.

Le Mach-E est intéressant mais sans essai, je ne peux pas m’y engager. De plus, les prix sont 10 000 $ au-dessus du prix moyen du marché.

Il reste donc la iX. Je me demande s’il est judicieux de dépenser 70 000 K pour une hybride ou de dépenser plus de 100K pour une voiture entièrement électrique. Il semble qu’elle bénéficie d’un meilleur logiciel, plus de capteurs prêts pour le futur, et un grand luxe à l’intérieur. Je n’ai rien contre le fait que l’extérieur soit laid – je suis dans la voiture, pas à l’extérieur. Je pense que je peux me permettre d’acheter des voitures de luxe en général (valeur nette du ménage 1 million, 36 ans) mais 100K pour une voiture, ça semble assez fou.

Je n’ai pas regardé d’autres voitures. L’Audi e-tron ne m’attirait pas trop, mais je ne l’ai pas testée. De nombreuses autres voitures sont des Hybrides et pas des voitures entièrement électriques, et j’aime déjà le XC60 dans cette catégorie.

Je n’ai pas pensé aux réparations, à l’assurance, etc. La Honda actuelle était si bon marché et si fiable que je n’ai jamais eu à m’en soucier.