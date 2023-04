Grand Prix ACF: Votez dès maintenant !

Chers lecteurs,

Je suis ravi de partager avec vous une information passionnante concernant le Grand Prix ACF Auto Tech, un concours organisé par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club pour toutes les startups innovantes dans le domaine de l’automobile.

Cette année, 75 startups de 22 pays ont été candidates et après une sélection rigoureuse, 6 finalistes ont été retenus pour passer l’ultime étape de la finale. Le grand gagnant sera désigné lors de la soirée des délibérations et de la remise des prix qui aura lieu à Paris le jeudi 20 avril 2023 dès 19h à l’Automobile Club de France.

En tant que public, vous pouvez également participer aux votes en se connectant sur le site du Grand Prix ACF Auto Tech après les pitchs des finalistes. Le premier de chaque catégorie du vote du public obtiendra une voix en plus dans le vote final, ce qui signifie que le public est le 20ème membre du jury.

Vous pouvez assister en présentiel (payant) ou en virtuel (gratuit) via un TV Stream en direct accessible sur le site officiel du Grand Prix ACF Auto Tech, LinkedIn et YouTube. Le programme comprend également une série d’interviews exclusives des personnalités et startups présentes, ainsi que la retransmission des réactions à chaud des startupeurs sur BFM Business.

Je vous invite donc à participer à cette soirée prestigieuse pour découvrir les startups les plus innovantes dans le domaine de l’automobile et pour voter pour votre startup préférée. Pour plus d’informations sur les trophées, les récompenses, le jury et les partenaires du Grand Prix ACF Auto Tech, veuillez consulter le site officiel du concours.

Qui sont les start-ups finalistes des Grand Prix ACF ?