Guide bornes de recharge et installateurs à Rennes

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Rennes. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Rennes ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Rennes.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Rennes

Réseau publique Adresse Tarifs ( ChargeMap Pass ) Parkin C-Park Chezy-Dinan 2 Rue du Louis d’Or,35000 Rennes Gratuit PowerDot soccer rennais 35 Rue Du Manoir De Servigné, 35000 Rennes See you sun Rue de la barre Thomas, 35132 Rennes 1,32 € par Session de recharge Ouest Charge Place Georges Bernanos, 35700 Rennes 1,096 € par Session de recharge Ouest Chage 1 Rue Maurice le Lannou, 35000 Rennes 1,096 € par Session de recharge

Qui est PowerDot ?

PowerDot est un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques, offrant une solution pratique et accessible pour les conducteurs de véhicules électriques. Le réseau compte actuellement 322 points de charge répartis dans différentes zones pour permettre aux conducteurs de recharger facilement leur véhicule électrique où qu’ils soient.

Avec PowerDot, les conducteurs peuvent se déplacer en toute confiance, sachant qu’ils ont un accès facile et fiable à la recharge de leur véhicule électrique.

Qui est Ouest Charge ?

Ouest Charge est un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette société propose des solutions de recharge pour les conducteurs de véhicules électriques dans plusieurs endroits. Les bornes de recharge Ouest Charge permettent aux conducteurs de recharger rapidement et facilement leur véhicule électrique, offrant ainsi une alternative pratique et écologique à l’essence traditionnelle.

Avec sa large gamme de bornes de recharge, Ouest Charge s’efforce de rendre la recharge de véhicules électriques accessible à tous, tout en contribuant à la protection de l’environnement.

Les meilleurs installateurs de bornes à Rennes

Installateurs locaux Adresse Payen Elec 3 Route de Melesse – Park Emeraude, 35520 La Mézière Ouest IRVE 16 rue Chateaubriand, 35 190 SAINT DOMINEUC Laisné Electricité Le Grand Launay 35770 Vern-sur-Seiche GT2E Electricité 5 Rue du Relais, 35590 Saint-Gilles Sati France 13 Rue du tram, 35520 La Mézière

Payen-Elec

Payen-elec est une société spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle est certifiée et opère dans toute l’Ille et Vilaine et l’agglomération Rennaise. Cette entreprise professionnelle travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et proposer des solutions personnalisées pour l’installation de bornes de recharge. Avec son expertise, Payen-elec est en mesure d’offrir des conseils professionnels pour aider les clients à choisir le meilleur modèle de borne de recharge pour répondre à leurs besoins.

La société s’engage à fournir un service de qualité et à assurer l’installation de la borne de recharge de manière efficace et rapide.

Ouest IRVEE

Ouest IRVE est une marque créée par une société expérimentée dans la construction de réseaux d’énergie, VFTP, qui bénéficie de plus de 15 ans d’expérience dans ce domaine. Forte de cette expertise, la société a décidé d’étendre ses activités en offrant des solutions d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ouest IRVE s’engage à fournir des solutions de recharge fiables et de qualité pour les propriétaires de véhicules électriques. Grâce à son expertise dans la construction de réseaux d’énergie, Ouest IRVE est en mesure de fournir des conseils professionnels pour aider les clients à choisir la meilleure solution de recharge pour répondre à leurs besoins.

La marque est également engagée à fournir un service d’installation efficace et rapide pour garantir une expérience client optimale.

Laisné Electricité

Laisné Électricité Générale est une société basée à Rennes qui se spécialise dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle prend en charge l’ensemble du processus, de l’installation à la maintenance de votre borne de recharge. La société propose une solution personnalisée à domicile pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. L’objectif de Laisné Électricité Générale est de fournir une solution de recharge pratique et intelligente pour les propriétaires de véhicules électriques, tout en simplifiant et en sécurisant le processus d’installation et de maintenance.

Avec leur expertise, ils peuvent fournir des conseils professionnels pour aider les clients à choisir le meilleur modèle de borne de recharge pour répondre à leurs besoins, en offrant un service de qualité pour une expérience client optimale.

GT2E electricité

GT2E Electricité est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle propose ses services à la fois aux particuliers et aux professionnels, offrant une solution sur mesure pour chacun de ses clients. Avec plus de 10 ans d’expérience en pose et dépannage de bornes électriques, GT2E Electricité est un installateur agréé par la marque Hager et possède la certification professionnelle Qualifelec IRVE. L’entreprise s’engage à fournir un service de qualité, rapide et efficace pour garantir la satisfaction de ses clients.

Profitez des avantages d’une solution de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable en faisant appel à GT2E Electricité.

Sati France

SATI France est une entreprise spécialisée dans le génie électrique du secteur tertiaire depuis 1988. Elle propose des services complets pour l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, incluant l’étude, le conseil, la conception, la pose, la mise en service et la maintenance préventive et curative. Grâce à sa qualification IRVE et à ses offres labellisées par le programme Advenir.

Sati France est une référence pour les entreprises, les commerces, les copropriétés et les collectivités publiques qui souhaitent faciliter l’accès à la recharge pour véhicules électriques.