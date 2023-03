Guide bornes de recharge et installateurs au Havre

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge au Havre. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle au Havre ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge au Havre.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques au Havre

Réseau publique Adresse Tarifs Mairie Quai Colbert, 76600 Le Havre Gratuit Sde 76 charging station 10 Rue René Coty, 76930 Octeville-sur-Mer Station-E 30 Rue Aviateur Guérin, 76600 Le Havre 0,396 € / kWh Effia 71 Quai Frissard, 76600 Le Havre 1, 65 € par session + 0,55 € / kWh Effia 20 Rue Michelet, 76600 Le Havre 1, 65 € par session + 0,55 € / kWh

Qui est le SDE 76 ?

Le SDE 76 est un syndicat de communes chargé de l’autorité organisatrice des missions des services publics de l’électricité et du gaz.

Ils ont un rôle important dans la mobilité verte en installant des bornes de recharge notamment sur le havre et en aidant les collectivités adhérentes dans l’étude et le contrôle des travaux en qualité de maître d’ouvrage.

Qui est Effia ?

EFFIA est une entreprise spécialisée dans la gestion de parkings, proposant un réseau de plus de 500 parkings en France et en Belgique, situés en centre-ville pour offrir une solution de stationnement pratique et accessible. Leur plateforme en ligne permet de trouver facilement le parking le plus adapté à ses besoins, en quelques clics seulement. Que ce soit pour un stationnement ponctuel ou régulier, EFFIA propose une large gamme d’options de stationnement pour répondre aux besoins de chacun.

Grâce à leur expertise en matière de gestion de parkings et leur réseau étendu, EFFIA est un partenaire de choix pour tous les besoins de stationnement en centre-ville.

Les meilleurs installateurs de bornes au Havre

Installateurs locaux Adresse Havre-elec-services 16 Rue de Turenne 76600 Le Havre Hébert-Elec Rue Paul Verlaine, 76700 Harfleur Sofreg-bornes Parc Saint-Gilles, 4 rue de l’Aubette, 76000 Rouen Climatix 1 Rue Gustave Serrurier, 76620 Le Havre DL Electricité 177 Route De Linierie, 76190Hautot le Vatois

Hébert-Elec

Hébert Elec est une entreprise spécialisée dans les installations électriques de qualité, avec un fort engagement environnemental. Fondée en 1947, elle est un acteur incontournable dans le domaine de l’énergie en Normandie. Depuis sa reprise en 2014, l’entreprise est co-dirigée par deux ingénieurs expérimentés dans le domaine de la construction électrique. Hébert Elec se positionne comme un véritable intégrateur, se développant autour des nouvelles technologies connectées. L’entreprise s’engage à proposer des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement pour permettre à chacun de ses clients une meilleure gestion énergétique. Elle propose notamment des bornes de recharge pour véhicules électriques, des installations de panneaux solaires, des systèmes de sécurité ainsi que des travaux d’électricité et d’instrumentation.

Avec une vision responsable et durable de l’énergie, Hébert Elec s’efforce de limiter son impact environnemental tout en fournissant des services de qualité à ses clients.

Havre-elec-services

Havre Elec Services est une entreprise d’électricité générale spécialisée dans l’installation de bornes de charge pour voitures électriques. Leurs professionnels qualifiés peuvent installer des wallbox allant de 2,2 kW à 22 kW pour répondre à vos besoins spécifiques, que ce soit pour une installation résidentielle ou commerciale. Ils sont soucieux de l’environnement et sont tournés vers le futur, ce qui les rend aptes à vous offrir des solutions adaptées pour votre véhicule électrique.

Contactez-les pour la pose de votre borne de charge pour voiture électrique et bénéficiez d’une installation professionnelle et fiable.

Sofreg-Bornes

Sofreg-Bornes est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de bornes de recharge pour voitures électriques. Leurs bornes de recharge sont fabriquées en France et sont conçues pour répondre aux normes européennes en matière de sécurité et de performance. Sofreg-Bornes propose des bornes de recharge pour tous types d’usages, qu’il s’agisse de bornes de recharge pour les entreprises, les copropriétés, les parkings publics ou privés, ou encore les particuliers. Leurs bornes sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, offrant ainsi des solutions de recharge flexibles et évolutives.

Contactez Sofreg-Bornes pour profiter de leur expertise et de leur expérience dans le domaine de la recharge pour voitures électriques.

Climatix

Climatix est une entreprise spécialisée dans l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Normandie. Ils proposent une gamme complète de bornes de recharge pour répondre à tous les besoins, de la prise renforcée 2,2 kW au chargeur haute puissance 350 kW en courant continu. Face à l’augmentation importante des ventes de voitures électriques en France, Climatix vous accompagne avec rigueur et expertise dans l’installation de bornes de recharge individuelles ou collectives pour votre entreprise ou votre domicile.

Faites confiance à leur équipe de professionnels qualifiés pour l’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

DL Electricité

La société DL Electricité est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, ainsi que dans divers systèmes électriques tels que la domotique, l’automatisme, l’interphonie, l’alarme et le chauffage, entre autres. Fondée en 2015, la société opère dans la région de Bolbec et couvre une zone d’intervention de 45 km autour de la ville, comprenant des villes comme Le Havre, Fécamp et Yvetot. La société est fière d’offrir à ses clients des services d’installation rapide et fiable pour leurs bornes de recharge, que ce soit pour des installations individuelles, en copropriété ou en entreprise.

Si vous êtes à la recherche d’un service d’installation de borne de recharge pour véhicules électriques, DL électricité pourrait être une entreprise à considérer pour vos besoins.