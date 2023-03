Guide bornes de recharge et installateurs sur Lille

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Lille. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Lille ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Lille.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Lille

Réseau publique Adresse Tarifs Effia 39 Rue de Tournai, 59800 Lille 1,65 € + 0,55 € / kWh Allego Nissan – 3 Chem. du Prieuré, 59800 Lille 0,033 € / minute Driveco Hôpital St Vincent – Boulevard de Belfort, 59000 Lille Indigo 5 Avenue du Peuple Belge, 59800 Lille 0,033 € / minute Lidl 72 Rue de l’Égalité, 59160 Lille 0,275 € / kWh

Qui est Effia ?

EFFIA est une entreprise spécialisée dans la gestion de parkings, proposant un réseau de plus de 500 parkings en France et en Belgique, situés en centre-ville pour offrir une solution de stationnement pratique et accessible. Leur plateforme en ligne permet de trouver facilement le parking le plus adapté à ses besoins, en quelques clics seulement.Que ce soit pour un stationnement ponctuel ou régulier, EFFIA propose une large gamme d’options de stationnement pour répondre aux besoins de chacun.

Grâce à leur expertise en matière de gestion de parkings et leur réseau étendu, EFFIA est un partenaire de choix pour tous les besoins de stationnement en centre-ville.

Qui est Driveco ?

Driveco est une entreprise qui se positionne comme étant « l’avenir électrique ». Avec une expérience de 10 ans, Driveco accompagne ses clients dans leur transition énergétique en leur proposant des solutions durables et innovantes. Que ce soit pour des projets liés à la mobilité électrique ou à l’infrastructure de recharge, Driveco dispose d’une expertise reconnue dans le domaine.En tant que pionnier de la mobilité électrique, Driveco se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique. Leur mission est de rendre la mobilité électrique accessible à tous, en offrant des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.

Avec leur expérience et leur savoir-faire, Driveco est un partenaire de choix pour tous les projets liés à l’énergie durable et à la mobilité électrique.

Les meilleurs installateurs de bornes à Lille

Installateurs locaux Adresse Electricité De laplanque 21 Rue de Valenciennes, 59000 Lille Nfo Borne auto 2 Ter rue de l’Europe 59320 SEQUEDIN Topbornes ZI la pilaterie 20 rue des chateaux, 59700 Marcq en baroeul Ecar box 11 avenue St Pierre 59118 WAMBRECHIES Electri plus 1 rue du docteur menard, 59160 Lille

Electricité delaplanque

Electricité Delaplanque est une entreprise située à Lille qui propose des solutions d’installation électrique pour les particuliers. Leurs équipes se déplacent chez les clients pour étudier la situation et conseiller la solution la plus adaptée pour leur logement. Ils offrent également un devis gratuit et une TVA réduite de 10% pour les travaux sur les logements de plus de 2 ans. L’entreprise garantit une pose professionnelle dans le respect des normes de sécurité, en effectuant la dépose des anciens matériels et leur reprise, ainsi que leur mise en service. Ils assurent également un suivi de qualité en effectuant les différents réglages et en expliquant le fonctionnement de l’appareil.

Enfin, l’entreprise se préoccupe de l’environnement et utilise au maximum des véhicules électriques pour ses déplacements.

Nfo borne auto

NFO Borne Auto est une entreprise basée à Lille qui dispose d’une grande expertise dans le domaine de l’installation électrique, avec plus de 30 ans d’expérience. Leur équipe de professionnels est en mesure d’intervenir sur tout type d’ouvrages, que ce soit pour une maison, un immeuble collectif, une collectivité ou une entreprise. En étant en permanence en dialogue avec les fabricants, NFO est capable de proposer les dernières innovations technologiques et les solutions les mieux adaptées à leurs clients. L’entreprise est également spécialisée dans l’installation de prises renforcées et de bornes électriques, qui peuvent être gérées à distance en fonction des besoins spécifiques de chaque client.

Avec un savoir-faire reconnu dans les installations électriques, NFO Borne Auto offre un service de qualité et personnalisé pour l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Top Bornes

Top Bornes est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans le Nord-Pas-de-Calais. Leur équipe d’experts accompagne leurs clients dans le choix et l’installation de bornes de recharge adaptées à leurs besoins spécifiques. Top Bornes est capable d’intervenir dans toutes les villes de la région Nord-Pas-de-Calais, ce qui permet à leurs clients de bénéficier d’un service de proximité rapide et efficace. Que ce soit pour une utilisation résidentielle ou professionnelle, ils offrent des solutions de recharge personnalisées pour répondre aux besoins de chaque client.

En choisissant Top Bornes, les clients peuvent s’attendre à un service de qualité, avec des techniciens qualifiés et une expertise technique approfondie dans le domaine de la recharge des véhicules électriques.

Ecar box

E Car Box est une entreprise régionale spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Située à Wambrechies, dans les Hauts de France, elle dispose d’une solide expertise dans le domaine des solutions de recharge. Elle est qualifiée IRVE (P1, P2 et P3) et Qualifelec, et ses offres sont labellisées Advenir.

Les techniciens d’E Car Box possèdent les habilitations électriques et IRVE nécessaires pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Electri plus

Electri Plus est une entreprise professionnelle basée à Lille qui possède une expertise reconnue dans le domaine de l’installation électrique. L’entreprise propose des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels. Elle dispose d’une équipe de techniciens qualifiés et expérimentés, qui s’engagent à fournir un travail de qualité et à respecter les normes en vigueur.

Electri Plus est à l’écoute de ses clients et leur offre des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques.