Guide bornes de recharge et installateurs sur Caen

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Caen.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Caen

Réseau publique Adresse Tarifs Sevdec 7 Rue du Colonel Rémy, 14000 Caen 0,132 € / minute Freshmile rue de la Haye Mariaise, 14000 CAEN 0,275 € / kWh E. Leclerc 215 Boulevard Dunois, 14000 Caen Gratuit MobiSDEC Place Guillouard, 14000 Caen 0,11 € / minute SAP Labs 8 Rue Commodore J H Hallet, 14000 Caen 0,026 € / minute

Qui est Sevdec ?

Sevdec est une entreprise spécialisée dans l’installation électrique en courant faible ou fort pour les projets de rénovation ou de construction neuve. Leur expertise leur permet de réaliser des installations électriques de qualité pour les particuliers, les professionnels et les collectivités.En plus de leurs prestations électriques, Sevdec propose également des bornes de recharge pour véhicules électriques. La société dispose de bornes de recharge publiques installées dans la commune de Caen, en Normandie.

Ces bornes sont accessibles à tous les propriétaires de voitures électriques et sont alimentées par de l’électricité d’origine renouvelable.

Qui est E.Leclerc ?

E.Leclerc est une chaîne de grande distribution française qui s’est engagée dans une politique d’éco-mobilité en proposant à ses clients des bornes de recharge électrique dans ses parkings. Cette initiative vise à encourager la transition énergétique en facilitant l’accès aux bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Les bornes de recharge sont accessibles gratuitement pour les clients et sont installées dans les parkings des magasins E.Leclerc dans plusieurs villes de France. Les bornes de recharge sont alimentées par des énergies renouvelables, ce qui contribue à réduire l’impact environnemental des déplacements.

Les meilleurs installateurs de bornes de sur Caen

Installateurs locaux Adresse Electrique Cité 16 Allée de la verte allée, 14000 Caen Levivier Elec 155 Rue de Falaise, 14000 Caen Pierre Electricien 2 Rue du Devon, 14112 Biéville-Beuville Cabléo ZAC Object’IFS Sud, 11 bis rue Charles Sauria,14123 Ifs Blot Electricité 18 Rue des Acadiens, 14280 Authie

Electrique Cité

Electrique Cité, entreprise artisanale d’électricité située à Caen, propose des prestations d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans sa zone d’intervention.

Grâce à son expérience et à son expertise, elle peut accompagner les particuliers, les professionnels et les collectivités dans leur projet d’installation de bornes de recharge électrique, en veillant à la qualité et à la sécurité des installations réalisées.

Levivier Elec

Le Vivier Elec est une entreprise basée à Caen, spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Elle met à disposition de ses clients son expertise pour la mise en place de bornes de recharge à domicile, en entreprise ou en copropriété, en veillant à ce que les installations soient performantes, sécurisées et adaptées aux besoins de chacun.

Pierre Electricien

Pierre Electricien est une entreprise basée à Caen, en France, qui propose des services d’électricité générale pour les particuliers et les professionnels. L’entreprise est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, offrant ainsi à ses clients la possibilité de recharger facilement leur véhicule à domicile ou sur leur lieu de travail.Les électriciens de Pierre Electricien sont hautement qualifiés et possèdent les compétences et le savoir-faire nécessaires pour répondre à des projets de toute envergure.

Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et fournir des solutions de recharge sur mesure pour chaque situation.

Cabléo

Cabléo est une entreprise spécialisée en électricité générale basée à Caen, en France. Elle est composée d’une équipe d’électriciens qualifiés et formés aux secteurs de l’habitat et du tertiaire. En plus de proposer des services d’installation électrique pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, Cabléo s’est spécialisée dans la pose de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Cabléo travaille avec les principaux fabricants de bornes de recharge pour offrir des solutions de recharge personnalisées adaptées aux besoins de chaque client. L’entreprise peut installer des bornes de recharge dans les parkings résidentiels, les entreprises, les hôtels, les restaurants et autres lieux publics. Cabléo est reconnue pour son professionnalisme, sa rigueur et son expertise en matière d’électricité et de technologies de recharge.

Elle s’engage à fournir des services de haute qualité à ses clients pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique.

Blot Electricite

Blot Electricite est une entreprise d’électricité générale basée à Caen (14000), qui propose ses services pour tous types de travaux d’installation électrique. Que ce soit pour de la rénovation ou du neuf, de la domotique ou des courants faibles, Blot Electricité peut répondre à vos besoins. L’entreprise propose également des services de dépannage.

Elle dispose d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie décennale pour assurer la qualité de ses prestations.