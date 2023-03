Guide bornes de recharge et installateurs à Saint-Etienne

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Saint-Etienne. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Saint-Etienne ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Saint-Etienne.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Saint-Etienne

Réseau publique Adresse Tarifs ChargePoint network 18 Rue Victor Grignard, 42000 Saint-Étienne Effia 44 Rue Ferdinand, 42000 Saint-Étienne 1,65 € par session Siel 6 Route des Echeneaux, 42100 Saint-Étienne 1,65 € / 15 minutes après 15 minutes Saint-Etienne metropole 38 Rue de la Talaudière, 42000 Saint-Étienne 1,65 € / 15 minutes après 15 minutes Waat 1 Rue Eugène Weiss, 42000 Saint-Étienne

Qui est Siel ?

Le SIEL-Territoire d’énergie Loire (SIEL-TE42) est une organisation qui rassemble différentes entités intercommunales, telles que les communes, les intercommunalités et le Conseil départemental de la Loire, pour gérer les services de distribution publique de l’électricité et du gaz sur leur territoire. En plus de cela, le SIEL-TE42 se concentre également sur la promotion des économies d’énergie et des énergies renouvelables, ainsi que sur le développement d’infrastructures de télécommunications et d’éclairage public. En tant que structure intercommunale, le SIEL-TE42 vise à améliorer la qualité de vie des résidents de la Loire en fournissant des services énergétiques durables et fiables, tout en assurant la cohérence et la coordination entre les différentes entités impliquées.

Qui est Waat ?

WAAT est une entreprise qui propose une solution de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette entreprise se positionne dans le domaine de la mobilité durable et raisonnée, en offrant des solutions qui contribuent à préserver la planète. Les bornes de recharge WAAT sont conçues pour être facilement installées et utilisées, offrant une expérience utilisateur fluide et pratique pour les propriétaires de véhicules électriques. Avec leur solution de recharge pour véhicules électriques, WAAT contribue à encourager l’adoption de véhicules électriques, offrant une alternative plus respectueuse de l’environnement aux véhicules traditionnels. En somme, WAAT est une entreprise engagée dans la promotion d’une mobilité durable, qui offre des solutions pratiques pour la recharge de véhicules électriques et contribue ainsi à un avenir plus respectueux de l’environnement.

Les meilleurs installateurs de bornes à Saint-Etienne

Installateurs locaux Adresse Elec’42 14 Rue Jean Neyret, 42000 Saint Etienne Arti-Elec 9 Chemin de la Rozalière, 42480 LA FOUILLOUSE Moulard et fils 1 rue des écoles, 42290 Sorbiers EGK 42 29 bis rue de la galavesse 42610 Saint romain le puy Pilatélec 1 Rue de la Galerie – ZA du Chana, 42230 Roche La Molière

Elec’42

Elec’42 MB est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité générale ou tertiaire, ainsi que dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. La disponibilité des bornes de recharge étant l’une des principales préoccupations des propriétaires de voitures électriques, Elec’42 MB se concentre sur la fourniture de solutions pour répondre à cette préoccupation.

Leur équipe d’électriciens qualifiés intervient chez vous pour l’installation de votre borne de recharge et s’occupe de tous les branchements nécessaires pour que vous puissiez utiliser votre borne électrique en toute tranquillité d’esprit. Basée à Saint-Chamond, en France, l’entreprise opère également dans la région de Saint-Étienne et ses alentours.

En choisissant Elec’42 MB pour l’installation de votre borne de recharge, vous bénéficierez d’un service professionnel et de qualité pour répondre à vos besoins en matière de recharge de votre voiture électrique.

Arti-Elec

Arti’elec est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale qui a été créée en 2009. Elle s’est récemment développée en proposant l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques aux particuliers et aux professionnels. Cette décision d’étendre leur activité est liée à la préoccupation grandissante pour l’environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Arti’elec répond à cette demande en offrant une solution pratique et utile pour les propriétaires de voitures électriques, en installant des bornes de recharge dans les maisons, les entreprises et les lieux publics. Grâce à leur expertise en matière d’électricité générale, l’installation de bornes de recharge est effectuée de manière professionnelle et fiable, permettant aux clients de charger leur voiture électrique en toute sécurité et de manière efficace. En somme, Arti’elec est une entreprise qui répond aux besoins actuels en matière d’énergie propre et de mobilité durable en proposant des solutions adaptées pour la recharge des véhicules électriques.

Moulard et fils

MOULARD ET FILS est une entreprise spécialisée dans l’électricité et basée à SORBIERS, membre du réseau des Electriciens Certifiés par Legrand. En plus de proposer une offre connectée et de fournir différents équipements électriques tels que les prises électriques, interrupteurs, disjoncteurs, tableau électrique et visiophone, MOULARD ET FILS est également compétent dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Respectant les normes en vigueur, notamment la norme NF C 15-100 qui concerne les locaux d’habitation, MOULARD ET FILS peut accompagner aussi bien les particuliers que les professionnels dans leurs projets d’électricité. Si vous recherchez un artisan électricien à SORBIERS ou dans les alentours pour réaliser des travaux d’ordre personnel ou professionnel, n’hésitez pas à contacter MOULARD ET FILS pour discuter de votre projet et bénéficier de leur expertise en matière d’électricité et d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

EGK 42

L’entreprise EGK 42, basée à SAINT ROMAIN LE PUY, est un professionnel de l’électricité reconnu, membre du réseau des Electriciens Certifiés par Legrand. Outre les équipements électriques tels que les prises électriques, interrupteurs, disjoncteurs, tableau électrique et visiophone, EGK 42 est également spécialisé dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. En respectant les normes en vigueur, notamment la norme NF C 15-100 qui s’applique aux locaux d’habitation, EGK 42 est en mesure de proposer une offre connectée, de vous accompagner et de vous conseiller pour tous vos projets d’électricité, qu’ils soient d’ordre personnel (appartement, maison) ou professionnel (commerces, bureaux d’entreprises). Si vous cherchez un artisan électricien à SAINT ROMAIN LE PUY ou dans les environs, n’hésitez pas à contacter EGK 42 pour discuter de votre projet et bénéficier de leur savoir-faire et expertise en matière d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Pilatélec

Fondée en 2002 à Saint-Etienne dans la Loire, PILAT-ELEC est une entreprise spécialisée dans les installations électriques courants faibles et forts, le dépannage et la maintenance, ainsi que dans l’installation de bornes électriques pour véhicules. Dotée d’une équipe pluridisciplinaire composée d’électriciens et de techniciens qualifiés, PILAT-ELEC propose une large gamme de prestations, incluant l’étude, l’installation, le dépannage et la maintenance sur Saint-Etienne et ses environs, ainsi que sur Loire-Haute Loire, le Rhône, l’Auvergne, et dans certains cas, sur l’ensemble du territoire français.