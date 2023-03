Guide bornes de recharge et installateurs sur Perpignan

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Perpignan. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Perpignan ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Perpignan.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Perpignan

Réseau publique Adresse Tarifs Enedis 96 Avenue de Prades, 66000 Perpignan Gratuit Parking sous terrain Arrago Rue porte d’assaut, 66000 Perpignan Gratuit Freshmile Lidl – Paul Joseph Barthez, 66000 Perpignan 0,275 € / kWh Chargepoint Network 4 Rue Pierre Pascal Fauvelle, 66000 Perpignan Parking payant Centre del Mon Boulevard Saint-Assiscle, 66000 Perpignan Gratuit

Qui est Freshmile ?

Freshmile est une entreprise spécialisée dans la recharge des véhicules électriques depuis 2010. Elle se positionne comme un opérateur de recharge offrant des solutions de mobilité aux automobilistes, en mettant à leur disposition un réseau de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire français et européen.

Freshmile se positionne également comme un fournisseur de services de mobilité électrique pour les collectivités et les entreprises, proposant des solutions de gestion de flotte de véhicules électriques ainsi que des outils de monitoring et de pilotage de la consommation énergétique.

Qui est Enedis ?

Enedis est une entreprise publique française qui est responsable de la gestion du réseau de distribution d’électricité en France. Elle assure notamment le raccordement des nouveaux clients, la maintenance du réseau de distribution d’électricité, ainsi que la gestion des compteurs électriques.Enedis est une filiale d’EDF, mais a une mission de service public indépendante. Elle travaille en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, les entreprises d’électricité et les consommateurs pour garantir un approvisionnement en électricité sûr, fiable et durable.Enedis est également engagée dans la transition énergétique et travaille à l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau de distribution d’électricité.

Elle met également en place des solutions innovantes pour encourager l’efficacité énergétique et la gestion intelligente de l’électricité.

Les meilleurs installateurs de bornes à Perpignan

Matespi-Electricité

MATESPI est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques dans les Pyrénées-Orientales. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, MATESPI vous accompagne tout au long du processus d’installation. Les professionnels de l’entreprise mettent leur expertise et leur savoir-faire à votre disposition pour vous garantir une installation sûre et simplifiée. Vous pourrez bénéficier de conseils personnalisés pour la configuration des points de charge de votre infrastructure.

MATESPI est votre partenaire de confiance pour une installation réussie de bornes de recharge pour vos véhicules électriques.

Chabert Electricité

Chabert Électricité est une entreprise spécialisée dans l’installation et le dépannage de bornes électriques à Perpignan. Avec l’essor des véhicules électriques en France, l’installation d’une borne de recharge devient de plus en plus indispensable, notamment pour les propriétaires de maisons individuelles. Forts d’une solide expérience dans l’installation et le dépannage d’équipements électriques, les professionnels de Chabert Électricité proposent les dernières techniques pour installer une borne électrique adaptée à tous types de véhicules électriques et hybrides. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, l’équipe de Chabert Électricité vous accompagne dans le choix et l’installation de la borne de recharge la plus adaptée à vos besoins.

En outre, l’entreprise est en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais pour toute installation de bornes de recharge et de vous fournir des conseils adaptés pour l’utilisation optimale de votre borne électrique.

Electricité Jean Tourres

Electricité Jean Tourres est une entreprise spécialisée dans l’électricité générale basée à Perpignan. Elle dispose d’une expérience de plus de 40 ans dans le domaine et propose aujourd’hui l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.L’entreprise met à disposition de ses clients des bornes de recharge « simple, rapide et sécurisé » pour les Véhicules Électriques (VE) ou Véhicules Hybrides Enfichables (VHE). Les bornes proposées par Electricité Jean Tourres sont conçues pour répondre aux besoins des particuliers, des entreprises, des collectivités territoriales et des gestionnaires de parking.En plus de l’installation des bornes de recharge, Electricité Jean Tourres assure également leur maintenance et leur dépannage en cas de problème.

L’entreprise s’engage à fournir un service de qualité à ses clients et à les accompagner dans leur transition vers une mobilité plus durable.

TCS

TCS est une entreprise de rénovation en Occitanie qui offre des conseils et des solutions d’installation de bornes électriques adaptées aux besoins de chaque client. Bien que l’installation d’une borne de recharge représente souvent un investissement important, elle apporte fiabilité, sécurité, liberté et confort d’utilisation, tout en permettant de se démarquer en termes de performance énergétique et de contribuer à la transition écologique. Les professionnels de TCS conseillent également sur la recharge en heures creuses, afin d’optimiser l’économie et l’utilisation du véhicule électrique.

Les installations de bornes électriques permettent donc aux clients de recharger leur voiture électrique de manière plus économique et écologique, tout en réalisant des économies financières et énergétiques à long terme.

Pac and Sun

Pac and Sun est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les Pyrénées-Orientales, notamment à Perpignan. Les professionnels de l’entreprise sont qualifiés pour installer différents types de bornes de recharge, que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Ils peuvent également fournir des conseils sur le choix de la borne la mieux adaptée à vos besoins. Les bornes installées par Pac and Sun sont fiables, efficaces et respectueuses de l’environnement.

Avec l’augmentation de la popularité des voitures électriques, l’installation d’une borne de recharge est devenue un investissement judicieux pour les propriétaires de ces véhicules, et Pac and Sun est là pour les accompagner dans ce processus.