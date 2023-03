Guide bornes de recharge et installateurs à Villeurbanne

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Villeurbanne. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Villeurbanne ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Villeurbanne.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Villeurbanne

Réseau publique Adresse Tarifs Allego Charging Station 145 Rue Anatole France, 69628 Villeurbanne Izivia Grand Lyon Station 128 Bd du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne 5,5 € / session + 0,11 € / kWh Grand Lyon 81 Rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne Gratuit Total Energies Place Charles Hernu,69100 Villeurbanne Entre 0,018 € et 0,11 € / minute Rossini Energy 297 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne

Qui est Allego ?

Allego France dispose d’une équipe locale dédiée à la vente, à la mise en œuvre et au support de sa plateforme de formation en ligne.

Cette équipe travaille en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins spécifiques en matière de formation et pour personnaliser la plateforme afin de répondre à leurs besoins.

Qui est Total Energies ?

En plus de son activité principale de production et de fourniture d’énergies, TotalEnergies s’investit également dans l’écologie et la mobilité durable. La société participe à l’installation de bornes de recharge publiques pour les voitures électriques, en France et dans d’autres pays. Grâce à ce projet, TotalEnergies souhaite encourager la transition vers des véhicules moins polluants et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La société collabore également avec d’autres entreprises pour développer de nouvelles solutions de mobilité durable, telles que les carburants alternatifs et les véhicules électriques à hydrogène.

Les meilleurs installateurs de bornes à Villeurbanne

Installateurs locaux Adresse Omnium-Electric 4 petite rue de la rize 69100 Villeurbanne Isowatt 22 Chemin du Tronchon, 69570 Dardilly France Adetelec 28 rue Jacques Brel, 69150 Decines Electricité génerale Petre 14 route de Francheville, 69630 Chaponost JPC-Elec Frères 5 chemin des acacias, 69330 Jons

Omnium Electric :

Omnium Electric est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, basée à Villeurbanne. Grâce à son expérience et à son savoir-faire, elle propose des services sur mesure et est à l’écoute des besoins de ses clients. Omnium Electric accompagne ainsi les particuliers dans leur projet de borne de recharge et met à leur disposition toutes les informations nécessaires.

Cette entreprise passionnée par son métier s’engage à fournir un travail rigoureux et de qualité, grâce à une équipe de professionnels qualifiés.

Isowatt :

Isowatt est un installateur de bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides, opérant dans la région Rhône-Alpes, notamment à Lyon, Grenoble, Oyonnax, Bourg-en-Bresse et Annecy. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, Isowatt est là pour vous aider à choisir la borne de recharge adaptée à vos besoins, établir un devis et réaliser l’installation, quelle que soit sa taille.

Leur équipe d’experts répondra à toutes vos questions et travaillera avec rigueur pour votre satisfaction.

Adetelec :

ADETELEC est une entreprise d’électricité basée à Décines et reconnue pour son savoir-faire. En plus de proposer des équipements électriques tels que des prises, des interrupteurs, des disjoncteurs ou encore des tableaux électriques, ADETELEC est également en mesure de vous accompagner dans votre projet de borne de recharge pour véhicules électriques.

Que ce soit pour des travaux personnels ou professionnels, ADETELEC respecte les exigences de la norme NF C 15-100 pour les locaux d’habitation.

Electricité générale Petre :

L’entreprise Electricité Générale Petre est spécialisée dans les travaux d’électricité et offre une gamme complète de services électriques, y compris l’installation de bornes de recharge pour les voitures électriques. Basée à Chaponost, l’entreprise propose des services de qualité pour répondre à toutes les exigences de ses clients, qu’il s’agisse de travaux d’ordre personnel ou professionnel.

Avec leur savoir-faire et leur expertise, ils sont prêts à accompagner leurs clients dans leurs projets d’électricité.

JPC-Elec Frères :

L’entreprise JPC ELEC FRERES, spécialisée dans les travaux d’électricité, est basée à Jons. En plus de proposer des équipements électriques tels que des prises, interrupteurs et tableaux électriques, JPC ELEC FRÈRES offre également des services d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides.

Que vous ayez besoin de travaux pour votre domicile ou votre entreprise, JPC ELEC FRÈRES est en mesure de vous accompagner dans votre projet en respectant les normes en vigueur. N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus.