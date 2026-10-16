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Guide de Noël · Belkin La recharge qui suit partout, de la voiture au salon Quatre produits reçus par la rédaction, la gamme UltraCharge et quarante ans d’histoire.

Le premier produit de Belkin, en 1983, était un câble pour relier un Apple IIc à une imprimante. Quarante ans plus tard, la marque née dans un garage du sud de la Californie est l’une des grandes signatures de la recharge mobile, et elle a confié quatre produits à Tesla Mag pour notre guide de Noël.

Ce que Belkin nous a confié Visuel officiel Belkin. Le chargeur de voiture BoostCharge 42 W Un port USB-C de 30 W et un port USB-A de 12 W sur la prise 12 V : deux téléphones rechargés en roulant. Lire notre guide du chargeur Belkin 🛒 Voir le chargeur BoostCharge 42 W sur Amazon — 13,99 € Photo Tesla Mag La batterie UltraCharge Pro 10K à anneau magnétique Une batterie de 10 000 mAh qui se fixe au dos du téléphone et le recharge sans fil jusqu’à 25 W en Qi2, avec une béquille et un anneau magnétique pour y accrocher des accessoires. Belkin la donne conforme aux règles des bagages en cabine. 🛒 Voir la batterie UltraCharge Pro sur Amazon — 69,99 € Photo Tesla Mag Le socle UltraCharge 2 en 1 pliable Il recharge en même temps le téléphone, aimanté à la verticale, et les écouteurs, à 25 W en Qi2. Belkin annonce de 0 à 50 % en 34 minutes. Replié, il devient un pad à glisser dans un sac. Photo Tesla Mag L’étui-clavier Connect Pro pour iPad Un clavier rétroéclairé en Bluetooth, disposition française, avec support magnétique et mise en veille automatique, prévu pour l’iPad 10,9 pouces (10e génération) et l’iPad 11 pouces (A16). 🛒 Voir les étuis-claviers Belkin pour iPad sur Amazon — 82,88 € Notre essai complet de ces produits sera publié sur Tesla Mag ; cette page sera complétée à ce moment-là.

La sélection Belkin sur Amazon

Les produits reçus par la rédaction et d’autres pièces de la gamme UltraCharge : stations de recharge, bornes magnétiques et batterie ultrafine.

Seuls les produits présentés plus haut nous ont été confiés par la marque. Ceux de cette sélection, nous les avons choisis pour compléter le guide : nous ne les avons pas reçus.

L’histoire de Belkin

Belkin naît au début des années 1980 dans un garage du sud de la Californie. Son fondateur, Chester J. Pipkin, en est resté longtemps le président et le directeur général. Le premier produit, en 1983, est un câble « intelligent » pour relier un Apple IIc à une imprimante parallèle.

La frise publiée par la marque retient ensuite les parafoudres et les supports de stockage USB des années 1990, les premiers accessoires pour le connecteur des iPod en 2002, son premier produit audio en 2019, les premiers accessoires MagSafe d’une marque tierce en 2020, et les accessoires certifiés Qi2 en 2023. En 2013, Belkin rachète à Cisco la marque de routeurs Linksys.

En mars 2018, Belkin annonce son rachat par Foxconn Interconnect Technology, filiale du groupe taïwanais Foxconn, pour 866 millions de dollars, selon l’annonce publiée à la Bourse de Hong Kong. Belkin comptait alors 22 filiales dans 14 pays et réalisait environ 789 millions de dollars de chiffre d’affaires. Son siège est aujourd’hui à El Segundo, près de Los Angeles.

Belkin en France

Belkin a une filiale française : BELKIN SAS, créée en mai 2001 et installée depuis 2011 dans la zone d’activités de Paris Nord 2, à Roissy-en-France. Elle emploie de 10 à 19 salariés. La marque vend en ligne sur son site français, chez les distributeurs et sur Amazon, et son service client répond en français, par téléphone et par chat.

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