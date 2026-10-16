DJI : parti d’un bureau à Shenzhen en 2006, le géant des drones sous le sapin

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DJI est parti d’un simple bureau en 2006. L’entreprise de Shenzhen est devenue la référence des drones grand public, puis des caméras de poche et des micros sans fil. Elle a confié à Tesla Mag son micro DJI Mic Mini 2S pour notre guide de Noël.

Ce que DJI nous a confié

Photo Tesla Mag

Le micro sans fil DJI Mic Mini 2S

Un micro-cravate sans fil, livré avec un émetteur, un récepteur et un boîtier qui les recharge. Le cadeau des créateurs de vidéos : tour de la voiture, essai, road trip filmé au téléphone.

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Notre essai complet du Mic Mini 2S sera publié sur Tesla Mag ; cette page sera complétée à ce moment-là.

La sélection DJI sur Amazon

Les autres micros de la gamme Mic Mini, la caméra de poche Osmo Pocket 3, la caméra d’action Osmo Action 4 et le petit drone Mini 4K.

Avant d’offrir un drone, vérifiez les règles de vol en vigueur en France pour sa catégorie.

L’histoire de DJI

DJI est fondé en 2006 par Frank Wang, diplômé de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong, avec deux autres étudiants, selon l’agence publique Invest Hong Kong. L’entreprise commence par les contrôleurs de vol, puis lance ses propres drones : la série Phantom 2 Vision sort en 2013.

DJI a son siège à Shenzhen et se présente comme une entreprise privée de plus de 6 000 personnes, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Japon. Elle n’est pas cotée en Bourse. Sa gamme va aujourd’hui des drones aux caméras de poche, aux micros, aux stations électriques portables et à un robot aspirateur.

DJI en France

DJI n’a pas de filiale française immatriculée. Elle est enregistrée en France par sa société européenne, DJI Europe B.V., installée aux Pays-Bas. Les magasins à l’enseigne « DJI Store » ne lui appartiennent pas : celui de Paris est exploité par un revendeur indépendant, la société SNT2, immatriculée à Rouen. La marque vend aussi en ligne sur son site et chez des revendeurs agréés.

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