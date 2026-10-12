Deux téléphones à recharger en roulant, un seul emplacement libre : le chargeur de voiture BoostCharge de Belkin règle la question avec un port USB-C de 30 W et un port USB-A de 12 W. Belkin nous l’a confié pour notre guide de Noël. Voici ce qu’il fait, pour qui il est fait, et ce qu’il faut vérifier avant de l’offrir.

Visuel officiel Belkin.

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Un chargeur de prise 12 V à deux ports

Le BoostCharge « chargeur de voiture double port (42 W) », référence CCB005btBK, se branche dans la prise 12 V de la voiture, l’ancienne prise allume-cigare. Il ajoute deux ports : un USB-C de 30 W en Power Delivery et un USB-A de 12 W, soit 42 W au total. Les deux fonctionnent en même temps : le conducteur recharge son téléphone pendant que le passager recharge le sien.

Il appartient à la gamme BoostCharge de Belkin, celle des accessoires de recharge du quotidien. Ce n’est pas un support à induction : il n’a ni Qi2 ni MagSafe, il recharge par câble.

Ce que dit la fiche Belkin

USB-C 30 W , certifié Power Delivery 3.0 avec la technologie PPS, utilisée notamment par les Samsung pour la charge rapide.

, certifié Power Delivery 3.0 avec la technologie PPS, utilisée notamment par les Samsung pour la charge rapide. USB-A 12 W pour un second appareil, un câble plus ancien ou une liseuse.

pour un second appareil, un câble plus ancien ou une liseuse. Charge rapide : de 0 à 50 % en 21 minutes pour un iPhone 15 Pro, et en 26 minutes pour un Samsung Galaxy S23 Ultra, selon Belkin, avec un câble USB-C vers USB-C.

: de 0 à 50 % en 21 minutes pour un iPhone 15 Pro, et en 26 minutes pour un Samsung Galaxy S23 Ultra, selon Belkin, avec un câble USB-C vers USB-C. Format poche : il dépasse à peine de la prise.

: il dépasse à peine de la prise. Matériaux : une coque composée d’au moins 72 % de plastique recyclé, et un emballage sans plastique.

: une coque composée d’au moins 72 % de plastique recyclé, et un emballage sans plastique. Garantie : deux ans, plus une garantie de 2 000 € sur les appareils branchés, selon les conditions de Belkin.

Le câble : la question à se poser

Belkin vend ce chargeur en deux versions. La référence CCB005btBK-B6 est livrée avec un câble USB-C vers USB-C, la CCB005btBK-B5 sans câble. Les temps de charge annoncés supposent un câble USB-C vers USB-C. Avant d’offrir, vérifiez la version, ou glissez un câble dans le paquet.

Quels téléphones il recharge

La fiche Belkin liste les iPhone de la génération 12 aux plus récents, l’iPhone Air, les Galaxy S21 à S26 Ultra et les Galaxy Z Fold et Flip récents, les Pixel 5 à 11, mais aussi l’iPad, le MacBook Air M1 et M2 et la Nintendo Switch 2. Pour un ordinateur, 30 W suffisent à recharger en roulant, pas à aller vite.

Et dans une Tesla ?

Les Tesla récentes ont déjà des ports USB-C à l’avant et à l’arrière, et un chargeur à induction sur la console. Le chargeur Belkin sert surtout dans la seconde voiture du foyer, souvent plus ancienne, dans une voiture de location, ou dans le van des vacances, partout où il manque une prise rapide. Il garde aussi sa place dans le vide-poche pour un passager qui n’a qu’un vieux câble USB-A. Pour équiper une Tesla, nos idées sont dans notre guide des meilleurs accessoires Tesla et dans notre top des chargeurs sans fil pour voitures électriques.

Pourquoi ce chargeur est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus. Belkin nous a envoyé ce chargeur, et nous l’avons gardé parce que c’est le petit cadeau qui sert tous les jours : pendant les départs en vacances, sur les trajets du quotidien, quand le GPS du téléphone vide la batterie. Il se glisse dans un bas de Noël et ne finit pas dans un tiroir.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Ce guide est pensé pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup roulent en électrique et gardent une seconde voiture, thermique ou plus ancienne : c’est elle que ce chargeur met à niveau. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Les familles qui partent en vacances avec plusieurs téléphones à recharger.

Les conducteurs d’une voiture qui n’a qu’une prise 12 V, ou des ports USB lents.

Les grands rouleurs qui utilisent le téléphone comme GPS.

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Questions fréquentes

Peut-on recharger deux téléphones en même temps ?

Oui. Le port USB-C délivre jusqu’à 30 W et le port USB-A jusqu’à 12 W, en même temps.

Le câble est-il fourni ?

Cela dépend de la version : la CCB005btBK-B6 est livrée avec un câble USB-C vers USB-C, la CCB005btBK-B5 sans câble.

Recharge-t-il un iPhone rapidement ?

Belkin annonce 50 % en 21 minutes pour un iPhone 15 Pro, avec un câble USB-C vers USB-C.

Est-il compatible avec la recharge sans fil ?

Non. C’est un chargeur filaire : il n’a ni Qi2 ni MagSafe.

Sources : fiche officielle Belkin du chargeur de voiture double port 42 W (CCB005btBK) et fiche Amazon.fr, relevées le 12 octobre 2026. Produit confié par Belkin pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé ce texte.

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