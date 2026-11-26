Marcher sans sortir quand il pleut, ou faire quelques milliers de pas pendant ses appels : c’est la promesse des tapis de marche plats, qui se glissent sous un bureau debout puis se rangent sous un canapé. Nous avons reçu le Merach UltraWalk W60 Plus, le modèle phare de la marque. Ce qu’il annonce, ce que nous avons constaté au déballage, et à qui il s’adresse vraiment.TESLA MAGCréez votre compte gratuitVotre voiture, les membres près de chez vous, les offres des partenaires et les concours.Créer mon compte
Un tapis de marche, pas un tapis de course
Le premier point à comprendre est dans le nom : c’est un tapis de marche. Merach le dit sans détour dans sa propre FAQ : sa vitesse maximale est de 6 km/h, et il n’est pas fait pour courir. Pour ceux qui veulent trottiner, la marque renvoie vers un autre modèle de sa gamme. Le W60 Plus vise autre chose : bouger plus au quotidien, à la maison ou au bureau, sans y consacrer une séance de sport.
Les caractéristiques annoncées par Merach
|Merach UltraWalk W60 Plus
|Donnée constructeur
|Vitesse
|de 1 à 6 km/h
|Inclinaison
|automatique, jusqu’à 8,75 %, sur 12 niveaux
|Moteur
|sans balais, 1,25 CV en continu, 3,5 CV en pointe
|Surface de marche
|42 × 105 cm
|Poids du tapis
|31,1 kg, châssis en acier
|Poids maximal de l’utilisateur
|150 kg
|Bruit
|environ 54 dB en moyenne, selon des tests internes de la marque
|Pratique
|roulettes de 50 mm, câble de 2,5 m, télécommande avec support aimanté, haut-parleur de 5 W, éclairage RGB, application
|Garantie
|24 mois
Ces chiffres viennent de la fiche officielle du produit. Le niveau sonore, en particulier, est une mesure de la marque, que nous n’avons pas vérifiée au sonomètre.
Ce que nous avons constaté au déballage
Le tapis arrive dans un long carton, sous sa référence interne MR-T27. Merach annonce qu’il n’y a pratiquement rien à monter : on le sort, on le branche, on marche. Sur nos photos, il est simplement posé au sol et branché, sans pièce à assembler.
Une fois posé, le plateau gris anthracite reste bas, avec l’affichage et les commandes regroupés à l’avant. Le format est celui d’un tapis plat, sans barre d’appui : il se glisse sous un bureau debout ou se range sous un canapé, et se pose aussi à la verticale contre un mur.
Ce qui va, ce qui va moins
|Les plus
|Les limites
|Prêt à l’emploi dès la sortie du carton
|Pas de course : 6 km/h au maximum
|Inclinaison automatique sur 12 niveaux, pour rendre la marche plus exigeante
|31,1 kg : les roulettes aident, mais ce n’est pas un objet qu’on déplace d’une main
|Format bureau debout : 42 cm de large, câble de 2,5 m
|Pas de barre d’appui, à réserver à ceux qui marchent sans se tenir
|Moteur sans balais, annoncé discret
|Le bruit annoncé reste à juger chez soi, selon le sol et les voisins
Prix
Le W60 Plus était affiché à 379,99 € sur la boutique officielle de Merach le 26 novembre 2026, au lieu de 459,99 €. Selon la marque, cette offre de Black Friday s’arrête le 1er décembre, et une année de garantie supplémentaire est offerte pour les commandes passées pendant l’opération. Vérifiez le prix au moment de l’achat.TESLA MAGRencontrer des propriétairesDites bonjour aux conducteurs de voitures électriques près de chez vous.Ouvrir Rencontrer
Notre avis
Le Merach UltraWalk W60 Plus ne cherche pas à remplacer la course à pied ni la salle de sport. Il répond à un problème plus simple : on passe trop de temps assis, et en hiver on sort moins. Prêt en quelques minutes, plat, avec une vraie inclinaison pour transformer la marche en exercice, il a tout pour trouver sa place sous un bureau debout ou devant la télévision. Il faut seulement accepter ses limites : on marche, on ne court pas, et on le range plutôt qu’on ne le promène d’une pièce à l’autre. Pour celui ou celle qui télétravaille, c’est un cadeau utile, et nous l’avons retenu dans notre guide de Noël maison et bien-être.
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Ce produit nous a été offert en dotation par Merach, sans aucun droit de regard sur le contenu de cet article. Le lien vers la boutique de la marque n’est pas un lien affilié.
Sources : Merach, fiche officielle du tapis de marche UltraWalk W60 Plus et FAQ du produit, consultées le 26 novembre 2026.
Photos : Tesla Mag.
Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.