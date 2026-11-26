Merach UltraWalk W60 Plus : le tapis de marche qui se glisse sous le bureau, notre avis

Plat, prêt à l'emploi, avec une inclinaison automatique jusqu'à 8,75 % : le tapis de marche Merach UltraWalk W60 Plus vise le télétravail et l'hiver. Ce qu'il annonce, ce que nous avons constaté, ses limites.

Marcher sans sortir quand il pleut, ou faire quelques milliers de pas pendant ses appels : c’est la promesse des tapis de marche plats, qui se glissent sous un bureau debout puis se rangent sous un canapé. Nous avons reçu le Merach UltraWalk W60 Plus, le modèle phare de la marque. Ce qu’il annonce, ce que nous avons constaté au déballage, et à qui il s’adresse vraiment.

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Un tapis de marche, pas un tapis de course

Le premier point à comprendre est dans le nom : c’est un tapis de marche. Merach le dit sans détour dans sa propre FAQ : sa vitesse maximale est de 6 km/h, et il n’est pas fait pour courir. Pour ceux qui veulent trottiner, la marque renvoie vers un autre modèle de sa gamme. Le W60 Plus vise autre chose : bouger plus au quotidien, à la maison ou au bureau, sans y consacrer une séance de sport.

Le W60 Plus sorti de son carton, posé sur un parquet. Photo Tesla Mag.

Les caractéristiques annoncées par Merach

Merach UltraWalk W60 Plus Donnée constructeur Vitesse de 1 à 6 km/h Inclinaison automatique, jusqu’à 8,75 %, sur 12 niveaux Moteur sans balais, 1,25 CV en continu, 3,5 CV en pointe Surface de marche 42 × 105 cm Poids du tapis 31,1 kg, châssis en acier Poids maximal de l’utilisateur 150 kg Bruit environ 54 dB en moyenne, selon des tests internes de la marque Pratique roulettes de 50 mm, câble de 2,5 m, télécommande avec support aimanté, haut-parleur de 5 W, éclairage RGB, application Garantie 24 mois

Ces chiffres viennent de la fiche officielle du produit. Le niveau sonore, en particulier, est une mesure de la marque, que nous n’avons pas vérifiée au sonomètre.

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Ce que nous avons constaté au déballage

Le tapis arrive dans un long carton, sous sa référence interne MR-T27. Merach annonce qu’il n’y a pratiquement rien à monter : on le sort, on le branche, on marche. Sur nos photos, il est simplement posé au sol et branché, sans pièce à assembler.

Le carton, sous la référence MR-T27. Photo Tesla Mag.

Une fois posé, le plateau gris anthracite reste bas, avec l’affichage et les commandes regroupés à l’avant. Le format est celui d’un tapis plat, sans barre d’appui : il se glisse sous un bureau debout ou se range sous un canapé, et se pose aussi à la verticale contre un mur.

Vu de dessus : un tapis plat, pensé pour disparaître une fois rangé. Photo Tesla Mag.

Ce qui va, ce qui va moins

Les plus Les limites Prêt à l’emploi dès la sortie du carton Pas de course : 6 km/h au maximum Inclinaison automatique sur 12 niveaux, pour rendre la marche plus exigeante 31,1 kg : les roulettes aident, mais ce n’est pas un objet qu’on déplace d’une main Format bureau debout : 42 cm de large, câble de 2,5 m Pas de barre d’appui, à réserver à ceux qui marchent sans se tenir Moteur sans balais, annoncé discret Le bruit annoncé reste à juger chez soi, selon le sol et les voisins

Prix

Le W60 Plus était affiché à 379,99 € sur la boutique officielle de Merach le 26 novembre 2026, au lieu de 459,99 €. Selon la marque, cette offre de Black Friday s’arrête le 1er décembre, et une année de garantie supplémentaire est offerte pour les commandes passées pendant l’opération. Vérifiez le prix au moment de l’achat.

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Notre avis

Le Merach UltraWalk W60 Plus ne cherche pas à remplacer la course à pied ni la salle de sport. Il répond à un problème plus simple : on passe trop de temps assis, et en hiver on sort moins. Prêt en quelques minutes, plat, avec une vraie inclinaison pour transformer la marche en exercice, il a tout pour trouver sa place sous un bureau debout ou devant la télévision. Il faut seulement accepter ses limites : on marche, on ne court pas, et on le range plutôt qu’on ne le promène d’une pièce à l’autre. Pour celui ou celle qui télétravaille, c’est un cadeau utile, et nous l’avons retenu dans notre guide de Noël maison et bien-être.

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Ce produit nous a été offert en dotation par Merach, sans aucun droit de regard sur le contenu de cet article. Le lien vers la boutique de la marque n’est pas un lien affilié.

Sources : Merach, fiche officielle du tapis de marche UltraWalk W60 Plus et FAQ du produit, consultées le 26 novembre 2026.

Photos : Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.