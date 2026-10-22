À Sanary-sur-Mer, dans le Var, HBE pose des panneaux photovoltaïques, des batteries et des bornes de recharge pour les particuliers et les entreprises. Ses deux gérants, Benjamin Reine et Hugo Hautenberger, misent sur une demande qui monte chez leurs clients : le secours en cas de coupure et l’autonomie. Formés au Powerwall 3, ils viennent de réaliser leur première installation, et comptent proposer la batterie d’abord aux clients déjà équipés de panneaux.

Deux associés, deux métiers

HBE est une jeune société : elle a été créée en novembre 2025. Ce n’est pourtant pas un premier essai pour ses fondateurs. Ils ont d’abord bâti, à quatre associés, une entreprise qu’ils ont développée pendant trois ans, avant de revendre leurs parts pour repartir à deux.

Les rôles sont clairement partagés. Hugo Hautenberger, électricien certifié depuis quinze ans, est le technicien : notes de calcul, choix du matériel, mise en service. « C’est un technicien de très haut niveau », dit de lui son associé. Benjamin Reine, lui, a dirigé et vendu des agences immobilières pendant vingt ans avant de se lancer dans le bâtiment il y a cinq ans. Il tient la partie commerciale, administrative et financière.

Hugo Hautenberger, cogérant et électricien de HBE. Photo : HBE

L’entreprise n’a pas de salarié, et c’est un choix. « On est resté en mode artisan », explique Benjamin Reine. Le client a un seul interlocuteur, et pour chaque devis, les deux associés se déplacent ensemble. « On gère tout de A à Z pour que ça se passe bien. »

Le Powerwall 3 pour équiper les clients déjà sous panneaux

Les deux associés ont suivi la formation Powerwall 3 au centre Tesla de Nice. Leur première pose a suivi en octobre, à Saint-Cyr-sur-Mer : une installation neuve complète, avec un secours intégral de la maison en cas de coupure.

Le premier Powerwall 3 posé par HBE, avec secours complet de la maison, à Saint-Cyr-sur-Mer (Var). Photo : HBE

Mais le marché qu’ils visent d’abord, c’est le « retrofit » : l’ajout d’une batterie à une installation solaire existante. Ces dernières années, HBE a posé beaucoup de panneaux chez des clients qui ont préféré attendre avant d’acheter une batterie. Jusqu’ici, l’entreprise travaillait avec des batteries Huawei, qu’elle juge chères et complexes à mettre en œuvre. « Je pense que je vais préférer vendre du Tesla en retrofit », dit Benjamin Reine.

Ce que veulent les clients : le secours et l’autonomie

Ce qui décide les clients, selon HBE, ce n’est pas d’abord l’économie : c’est le secours en cas de coupure et l’autonomie. « L’indépendance, ça a fait réagir les gens », résume Benjamin Reine. C’est le client de Saint-Cyr-sur-Mer qui a imposé le secours sur ce premier chantier Powerwall : sa priorité, c’était de ne plus dépendre du réseau.

Les deux associés défendent la batterie physique, chez le client. Ils sont sceptiques sur les offres de stockage virtuel, qui lient le client à un fournisseur d’électricité dont les conditions peuvent changer à tout moment : pour eux, c’est un intermédiaire de plus, dont les hausses finissent dans la facture du client.

Des chantiers pour les particuliers, les entreprises et les grands comptes

HBE a commencé par des clients exigeants, chez qui de grandes sociétés du photovoltaïque ne voulaient pas envoyer leurs propres poseurs. Parmi ses références : un EHPAD à Aubagne, équipé de 110 kWc de panneaux, soit 269 modules SunPower, trois onduleurs SolarEdge et leurs coffrets. Aujourd’hui, de grandes entreprises du solaire leur demandent régulièrement de poser pour elles.

Benjamin Reine sur le toit de l’EHPAD d’Aubagne (Bouches-du-Rhône) : 110 kWc. Photo : HBE

L’entreprise travaille aussi avec le groupe Bavaria, concessionnaire BMW, qui compte deux concessions à La Garde et à Ollioules. Dans le Var, ses chantiers récents l’ont menée à Salernes, à Cuers et à Sanary, et elle équipe en ce moment une laverie installée dans un immeuble ancien. HBE intervient aussi beaucoup dans l’est des Bouches-du-Rhône, d’Aubagne à Marseille et La Ciotat, jusqu’à Aix-en-Provence.

Elle pose également des bornes de recharge, chez les particuliers comme en entreprise, avec si besoin la facturation de la recharge.

Salernes (Var) : 6 kWc sur tuiles canal. Photo : HBE

Cuers (Var) : 12 kWc sur toit plat. Photo : HBE

Sanary-sur-Mer (Var) : 6,88 kWc. Photo : HBE

Enedis, ça va. La mairie, moins.

Avec Enedis, les choses se passent bien : HBE a obtenu la puissance demandée pour ses chantiers sans difficulté. Le plus lourd, pour les deux associés, c’est la mairie et toute la partie administrative, jusqu’à la facturation électronique. « Les mairies me rendent chèvre », sourit Benjamin Reine.

Pour les études, HBE utilise Reonic. Mais les devis sont édités dans son logiciel de gestion, Obat : « On n’édite aucun devis avec les logiciels d’étude, c’est trop compliqué. »

Le bouche-à-oreille, et des demandes qui reviennent

Aujourd’hui, HBE vit du bouche-à-oreille. Après un été plutôt calme sur la branche photovoltaïque, quatre devis ont été signés la même semaine. Les associés le reconnaissent : le parrainage et le marketing, ils ne savent pas encore le faire, faute de temps pour apprendre tous les outils.

HBE en bref

Création : novembre 2025. Siège : Sanary-sur-Mer (Var). Gérants : Benjamin Reine et Hugo Hautenberger. Effectif : les deux associés, sans salarié. Qualifications : QualiPV 36 et QualiPV Bat, RGE photovoltaïque (Qualit’EnR) ; IRVE niveaux 1 et 2, RGE IRVE (Qualifelec) ; électricien certifié ; assurance décennale MAAF. Métiers : photovoltaïque, batteries, bornes de recharge. Zone d’intervention : le Var et l’est des Bouches-du-Rhône, d’Aubagne à Aix-en-Provence.

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Propos recueillis par Armand Taieb, relus par Benjamin Reine et Hugo Hautenberger.