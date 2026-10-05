Créée en 2004 et installée aujourd’hui à La Ciotat, Provence Énergie Solaire Services, installateur solaire de La Ciotat et de sa région, pose des panneaux photovoltaïques, des batteries et des bornes de recharge dans un rayon de 100 kilomètres. Son gérant, Nicolas Bailly, a traversé plusieurs crises du solaire. Il en tire une conviction : la filière a de l’avenir, à condition que les règles cessent de changer.

Une entreprise qui a plusieurs cordes à son arc

Provence Énergie Solaire Services (PESS) a été créée en 2004. D’abord installée à Aubagne, elle a ensuite rejoint La Ciotat. L’entreprise compte moins de vingt salariés et a réalisé 3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Ses qualifications couvrent les deux métiers que suivent les lecteurs de Tesla Mag : QualiPV jusqu’à 500 kWc pour le photovoltaïque, et IRVE de niveau 2 pour les bornes de recharge, y compris au-delà de 36 kVA.

Nicolas Bailly, gérant de Provence Énergie Solaire Services. Photo : PESS

Le solaire n’est pas sa seule activité. PESS installe aussi des pompes à chaleur, des chauffe-eau solaires, la climatisation et des bornes de recharge. « Pour moi, les énergies renouvelables ont un avenir, et ça doit passer par de la stabilité », résume Nicolas Bailly. « Aujourd’hui, on s’en sort parce qu’on a plusieurs cordes à notre arc. »

Un marché qui repart, tiré par l’électrification

Il y a deux ans, l’activité a nettement baissé, après des changements de règles décidés par l’État. Aujourd’hui, Nicolas Bailly sent le marché repartir. Les foyers consomment de plus en plus d’électricité, avec la voiture électrique et la pompe à chaleur, et leurs besoins en photovoltaïque suivent. Le stockage accélère le mouvement : avec une batterie, l’installation solaire devient plus intéressante.

Chez les particuliers, PESS pose des centrales photovoltaïques de 2 à 30 kW, avec des batteries de 5 à 30 kW. Pour les entreprises, ses installations vont jusqu’à 250 kW de panneaux et 240 kW de batteries. L’an dernier, son activité se partageait à parts égales entre professionnels et particuliers. Cette année, les particuliers dominent.

Dans le tertiaire, des projets plus petits

Le marché professionnel, lui, reste difficile. Pour vendre l’électricité produite à un tarif garanti, les grandes installations passent par des appels d’offres simplifiés, publiés de loin en loin, avec des conditions que Nicolas Bailly juge très restrictives. Il cite le dernier : un cahier des charges paru un mois et demi avant l’échéance, des panneaux imposés qu’aucun fournisseur ne pouvait livrer ni chiffrer, et une caution de 10 000 euros à bloquer. « Quand on appelait, on nous répondait que c’était trop compliqué », raconte-t-il.

Reste l’autoconsommation totale, qui suppose un propriétaire dont le site consomme beaucoup. Pour Nicolas Bailly, l’avenir du solaire dans le tertiaire passe par des installations plus petites, associées à des batteries plus petites : là où l’on posait 1 MW, on posera plutôt 100 à 150 kW. PESS avait investi dans des logiciels pour ce marché ; elle a tout arrêté.

La recharge à domicile, sans surenchère de puissance

Sur les bornes, Nicolas Bailly est pragmatique. Un particulier n’a pas besoin de haute puissance : 22 kW en triphasé, c’est déjà le maximum, et recharger la nuit suffit. Il parle d’expérience : « J’ai une voiture électrique depuis six ans, et je ne me suis jamais posé la question. » Pour une Tesla, nous détaillons le duo panneaux solaires et Tesla à la maison.

Vingt-deux ans de métier, et une demande : de la visibilité

En vingt-deux ans, PESS a connu plusieurs retournements du marché, et Nicolas Bailly a vu nombre de confrères déposer le bilan. Quand l’activité a ralenti, l’entreprise n’a pas renouvelé certains contrats. Si la croissance revient, elle fera d’abord appel à ses anciens compagnons, plutôt que de recruter à tout-va.

Ce qui l’en empêche, c’est l’instabilité des règles. Il demande à l’État de fixer un cadre et de s’y tenir, par exemple sur deux ans. « Aujourd’hui, on dit des choses à nos clients, mais on ne sait pas si à 17 heures il y aura une nouvelle loi qui fera tout changer. »

Devant le siège de Provence Énergie Solaire Services, à La Ciotat. Photo : PESS

Provence Énergie Solaire Services en bref

Création : 2004. Siège : La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Gérant : Nicolas Bailly. Effectif : moins de 20 salariés. Chiffre d’affaires 2024 : 3 millions d’euros. Qualifications : QualiPV jusqu’à 500 kWc, IRVE niveau 2. Zone d’intervention : 100 km autour de La Ciotat. Métiers : photovoltaïque, batteries, bornes de recharge, pompes à chaleur, chauffe-eau solaires, climatisation.

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Propos recueillis par Armand Taieb, relus par Nicolas Bailly.