Trouver des clients qualifiés reste le premier défi des installateurs de panneaux solaires et de bornes de recharge. Pour les y aider, Tesla Mag soutient Govoltia, le portail des installateurs né de son alliance avec Voltia. Une entreprise qualifiée y mesure gratuitement, en trois minutes, le potentiel de clients sur son secteur.

Transparence : Govoltia est édité par AT Group, la société qui publie aussi Tesla Mag.

Trois minutes pour mesurer son potentiel

Sur govoltia.com, l’installateur crée son compte, puis renseigne son entreprise, sa zone d’intervention (un rayon autour de sa ville, ou tout le territoire) et son activité. Le portail estime alors le nombre de demandes qu’il peut attendre sur six mois, et présente les formules. La souscription se signe en ligne, et un rendez-vous peut être pris avec l’équipe.

Le portail est réservé aux entreprises qualifiées RGE, QualiPV ou Qualifelec. Les licences courent de six mois à un an, et la zone peut être pré-réservée sans engagement immédiat.

Deux formules

Starter, 350 € HT par mois : une page dédiée à l’entreprise, un article sponsorisé sur Tesla Mag par trimestre, un kit visuel et éditorial pour les réseaux sociaux, un tableau de bord pour suivre chaque demande, et jusqu’à six demandes de clients par mois, sans exclusivité régionale.

: une page dédiée à l’entreprise, un article sponsorisé sur Tesla Mag par trimestre, un kit visuel et éditorial pour les réseaux sociaux, un tableau de bord pour suivre chaque demande, et jusqu’à six demandes de clients par mois, sans exclusivité régionale. Pro, sur devis : tout le Starter, plus des outils de parrainage et d’apport d’affaires, des publications co-signées pour les réseaux sociaux, la transmission des coordonnées de l’entreprise aux principaux donneurs d’ordre nationaux, et, en option, une licence exclusive sur sa zone, de six mois à un an.

Les conditions de vente le disent sans détour : la vente finale dépend du suivi commercial de l’installateur, et AT Group ne garantit ni taux de conversion, ni chiffre d’affaires.

Pourquoi Tesla Mag soutient Govoltia

Des lecteurs de Tesla Mag nous sollicitent régulièrement pour un projet de borne de recharge, de panneaux solaires ou de batterie. Pour bien les accompagner, il faut des installateurs qualifiés, présents près de chez eux et équipés pour développer leur activité. C’est le rôle de Govoltia : leur donner, dans un même espace, les outils pour se faire connaître localement et suivre chacun de leurs projets. Où se trouvent les chantiers cette année ? Notre point sur le marché des bornes en 2026 le détaille.