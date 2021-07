Test du Hisense 65U8QF, un excellent rapport qualité/prix comme toujours pour Hisense

Depuis plusieurs semaines, le nom Hisense revient à chaque match de football. Pour cause, la marque est partenaire de l’Euro 2020. Hisense propose des téléviseurs très complets à des prix toujours plus attractifs et le 65U8QF ne déroge pas à la règle. Tesla Magazine a testé pour vous ce téléviseur sorti en 2020.

Grand écran mais grande profondeur

Le téléviseur Hisense 65U8QF est disponible en deux tailles, un écran de 65 pouces (165 cm) ou de 55 pouces (140 cm). Il est livré avec son pied en Y, qui s’adapte bien sur la plupart des meubles TV. Il peut également être fixé grâce au support mural. Le piedt abrite les fils dans ses courbes pour ne pas les voir lorsqu’on regarde l’écran.

La taille du Hisense 65U8QF en fait un grand téléviseur mais aussi un « gros ». Au niveau des branchements, il abrite une forme assez imposante qui augmente la profondeur du téléviseur d’environ 7 cm.

Une qualité d’image satisfaisante

Le constructeur exploite bien la technologie QLed et l’Hisense 65U8QF produit une image contrastée et dynamique dans la plupart des situations. Si certaines images ne sont pas parfaites, quelques réglages manuels peuvent se révéler indispensables.

L’écran reste bien visible peu importe les situations. En mode cinéma nuit, même avec le rétroéclairage Led, le téléviseur s’ajuste tout seul en améliorant les détails et la netteté des scènes les plus sombres. Dans une pièce assez lumineuse, il n’a rien à craindre des rayons du soleil. Le filtre anti-reflet couplé à une excellente luminosité globale, permet de distinguer l’image même si le téléviseur est mal-orienté par rapport au soleil.

Une interface simple et rapide

Le téléviseur peut se connecter directement en wifi ou Bluetooth. A noter, l’absence de port pour HDMI 2.0. Impossible de pouvoir connecter une PS5 ou les Xbox série X ou S qui ont besoin du port pour permettre un affichage en 4K à 120 fps.

Même si Hisense avait l’habitude de faire appel à d’autres systèmes d’exploitation, cette fois-ci c’est bien Vidaa U 4.0 qui équipe le téléviseur. Le système est extrêmement simple et bénéficie d’Alexa activable via un micro dans la télécommande pour la commande vocale. Plus de 80 applications comme Netflix, YouTube ou Prime Vidéo sont préinstallées sur le téléviseur mais absence totale de MyCanal ou Disney + même sur le store en ligne.

Une barre de son JBL

Sur le bas du téléviseur, une barre de son est intégrée et ne déteint pas avec le téléviseur. La barre JBL offre un son plus que correct qui améliore grandement celui d’un téléviseur classique de cette gamme. Autre point fort de cette barre, le son sort directement par l’avant et évite d’avoir une résonance vers l’arrière du téléviseur.

Red-ghosting presque inévitable

Seul problème de ces téléviseurs, le modèle fait partie d’une liste touchée par un défaut de fabrication. Dès que les images atteignent la 4K, la couleur rouge a tendance à rester en sur-impression. Appelé Red-ghosting, le problème peut être atténué auprès du SAV d’Hisense gratuitement si votre téléviseur est toujours en garantie.

Conclusion

Par rapport aux autres téléviseurs du même acabit, le téléviseur Hisense 65U8QF est bien moins cher. Pour sa version 55 pouces, les prix commencent à 900 euros contre 1300 euros pour la version 65 pouces. Au vu de son prix, il reste un excellent téléviseur mais ses performances sont limitées quand la qualité d’image dépasse le HDR.