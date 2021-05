Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Reims. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Best Western Premier Hôtel de la Paix 9 Rue Buirette, 51100 Reims 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Hôtel Mercure Reims Centre Cathedrale 31 Boulevard Paul Doumer, 51100 Reims 2 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Best Western Premier Hôtel de la Paix

Cet hôtel à l’atmosphère décontractée se trouve à 9 minutes à pied de la cathédrale de Reims et à 12 minutes du palais du Tau, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les chambres à la décoration chaleureuse disposent d’un coin salon, du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’un mini-frigo et d’un minibar. Certaines sont pourvues d’un balcon, d’un bureau, ainsi que d’un nécessaire à thé et café.

Les enfants âgés de 12 ans et moins séjournent gratuitement en compagnie d’un adulte. Un service de chambre est proposé.

L’établissement possède un café servant des plats français et un bar contemporain doté d’une terrasse.

L’hôtel comprend également une piscine intérieure, une salle de fitness et un hammam. Les animaux de compagnie sont acceptés moyennant un supplément.

Adresse: 9 Rue Buirette, 51100 Reims

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Mercure Reims Centre Cathedrale

Cet hôtel de style contemporain se trouve à 11 minutes à pied du musée des Beaux-Arts, ainsi qu’à 13 minutes à pied de la cathédrale de Reims et du palais du Tau.

Les chambres modernes disposent d’un accès Wi-Fi et d’une télévision à écran plat. Certaines chambres incluent un nécessaire à thé et café ainsi qu’un minibar.

Les chambres de catégorie supérieure sont équipées en outre d’un dock pour iPod et d’une machine Nespresso. Les suites possèdent un canapé-lit.

L’établissement possède un élégant restaurant français doté d’un bar à champagne. Il comprend également une boutique de cadeaux, un espace événementiel de 500 m² et un parking.

Adresse: 31 Boulevard Paul Doumer, 51100 Reims

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 11.00kW