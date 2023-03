Hôtel Borne de Recharge Besançon

Bienvenue dans le monde de la mobilité durable, où les voyages sans stress et écologiques sont possibles. Vous cherchez un endroit pour recharger votre véhicule électrique lors de votre séjour à Besançon ? Vous êtes au bon endroit ! Chez Tesla Magazine, nous avons compilé une liste d’hôtels disposant de bornes de recharge pour voitures électriques, afin de vous aider à planifier votre prochaine escapade en toute sérénité.

Besançon, située dans l’Est de la France, est connue pour son riche patrimoine historique et culturel, ainsi que pour sa vie animée. La ville est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable. Avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels recommandés, les visiteurs peuvent explorer Besançon en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment. De plus, les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, en font un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule. Rejoignez-nous pour découvrir les hôtels proposant des bornes de recharge pour voitures électriques à Besançon, et vivez une expérience de voyage durable et sans stress.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Logis Hôtel Victor Hugo & Spa 6, Rue de La Viotte, 25000 Besançon 4 x Type 2, 22 kW IBIS Besançon Centre Ville 21 rue Gambetta, 25000 Besançon 3 x Type 2, 22 kW Hôtel de Paris – Besançon 33 rue des Granges, 25000 Besançon 1 x domestique UE, 3 kW Hôtel AKENA BESANCON 1 Rue Victor Considérant, 25770 Besançon NP Hôtel Vauban 9 Quai Vauban, 25000 Besançon NP

Logis Hôtel Victor Hugo & Spa – Besançon

Le Logis Hôtel Victor Hugo & Spa se trouve à Besançon, à seulement 50 mètres de la gare de Besançon-Viotte et à 15 minutes à pied du centre-ville historique. Il propose des hébergements dotés d’une salle de bains privative, d’une télévision par satellite, d’un téléphone et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Certaines chambres donnent sur un jardin intérieur paisible.

Vous pourrez commencer votre journée en prenant le petit-déjeuner sur place. L’hôtel dispose également de salles de réunion modulables pour accueillir jusqu’à 45 personnes maximum.

L’hôtel offre un accès gratuit à la salle de sport, à la piscine extérieure chauffée, au sauna, aux 2 jacuzzis, au hammam, à la douche sensorielle et à la salle de détente avec un mur de sel. Des massages utilisant les produits de marque Cinq Mondes sont aussi proposés.

Un parking privé sécurisé est disponible sur place pour les clients. Le personnel attentionné s’assurera que votre séjour soit agréable.

Adresse : 6, Rue de La Viotte, 25000 Besançon

Type de recharge : 4 x Type 2, 22 kW

IBIS Besançon Centre Ville

L’IBIS Besançon Centre Ville est situé dans le cœur de la vieille ville de Besançon, à seulement 500 mètres de la gare de Viotte et à 20 minutes de marche des attractions locales telles que la citadelle Vauban et le musée des beaux-arts. Il propose un snack-bar et une réception ouverts 24h/24 ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite.

Les chambres climatisées disposent de parquet, d’un téléphone et d’une télévision à écran plat, ainsi que d’une salle de bains privative avec douche et sèche-serviettes.

Chaque matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet composé de plats sucrés et salés tels que des œufs, de la salade de fruits, des yaourts et des jus de fruits, ainsi que des viennoiseries préparées sur place, des madeleines fraîchement cuites et une boisson chaude et un fruit à emporter. Un petit-déjeuner plus léger est également disponible à partir de 4h00.

L’IBIS Besançon Centre Ville est facilement accessible depuis l’autoroute A36 située à 18 km, et propose un parking privé sur place moyennant des frais supplémentaires et sous réserve de disponibilité.

Adresse : 21 rue Gambetta, 25000 Besançon

Type de recharge : 3 x Type 2, 22 kW

Hôtel de Paris – Besançon

L’Hôtel de Paris – Besançon est situé au cœur de la ville, avec un intérieur moderne et une réception ouverte 24h/24. Les chambres sont climatisées et dotées de nombreux équipements pour garantir un séjour confortable, tels qu’une télévision à écran plat, un bureau, une armoire et un téléphone. Chaque chambre dispose également d’une salle de bains privative avec un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits.

Le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins et vous pourrez également vous détendre avec un verre au bar de l’hôtel ou explorer les restaurants traditionnels situés à proximité. L’Hôtel de Paris – Besançon est proche de nombreux sites touristiques, tels que la citadelle de Besançon et le musée des beaux-arts, qui se trouvent à seulement 15 minutes à pied et 5 minutes à pied respectivement.

L’hôtel se trouve également à une courte distance de la gare de TGV Besançon Franche-Comté, accessible à 12 km, et dispose d’une bagagerie, de journaux quotidiens et d’une connexion Internet gratuite par câble. Avec toutes ces commodités, l’Hôtel de Paris – Besançon est le choix idéal pour un séjour agréable et pratique à Besançon.

Adresse : 33 rue des Granges, 25000 Besançon

Type de recharge : 1 x domestique UE, 3 kW

Hôtel AKENA Besançon

L’Hôtel AKENA Besançon est un hôtel 3 étoiles situé à Besançon, offrant des services de qualité pour un séjour confortable et agréable. À seulement 10 km du centre des congrès Micropolis, l’hôtel dispose d’un restaurant, d’un parking privé gratuit, d’un bar et d’une terrasse pour vous détendre et profiter de votre séjour.

Les chambres de l’hôtel sont équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite, ce qui vous permet de rester connecté en tout temps. L’hôtel est non-fumeurs et se trouve à 16 km de la gare de Besançon Viotte. Chaque matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet pour bien commencer la journée.

L’Hôtel AKENA Besançon est également facilement accessible grâce à sa proximité avec la gare de Besançon Mouillère et la gare TGV de Besançon Franche-Comté, situées à 17 km. L’aéroport de Dole-Jura, le plus proche, est quant à lui à 48 km de l’hôtel.

Adresse : 1 Rue Victor Considérant, 25770 Besançon

Type de recharge : NP

Hôtel Vauban – Besançon

L’Hotel Vauban vous accueille à Besançon, à 2 minutes à pied du musée des beaux-arts et d’archéologie, et à 18 minutes de marche de la Citadelle. Il vous propose une connexion Internet gratuite, une réception ouverte 24h/24 ainsi qu’une terrasse.

Desservies par un ascenseur, toutes les chambres insonorisées disposent d’une télévision à écran plat, d’un minibar et d’un téléphone. Leur salle de bains est dotée d’articles de toilette gratuits, d’un sèche-cheveux et d’une baignoire ou d’une douche.

L’Hotel Vauban sert des petits-déjeuners buffet et continentaux tous les matins. L’établissement abrite aussi 2 restaurants, l’un italien et l’autre servant des repas traditionnels.

Des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite sont également proposées. Enfin, l’hôtel se trouve à 5 minutes en voiture de la gare de Besançon et à 15 minutes de marche de l’église Sainte-Madeleine.

Adresse : 9 Quai Vauban, 25000 Besançon

Type de recharge : NP