Hôtels avec Borne de Recharge à Toulon

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Toulon, élaboré par Tesla Magazine. Avec l’augmentation de la popularité des véhicules électriques, il est plus important que jamais de disposer d’un endroit où recharger son véhicule en toute sécurité. C’est pourquoi nous avons compilé une liste des hôtels les plus accueillants de Toulon qui disposent de bornes de recharges pour les véhicules électriques.

Toulon, située sur la côte méditerranéenne, est une ville vibrante et accueillante qui offre un environnement idéal pour les vacances. Avec ses plages immaculées, ses montagnes à couper le souffle et ses nombreux sites touristiques, Toulon est la destination idéale pour ceux qui cherchent un séjour paisible et dépaysant. En plus de ses nombreuses attractions touristiques, Toulon est également une ville écologique qui s’efforce de limiter ses émissions de gaz à effet de serre.

Le guide « Hôtels avec Bornes de Recharge à Toulon » vous permet de planifier votre voyage en toute sérénité, en sachant que vous pourrez recharger votre véhicule électrique à tout moment. Chaque hôtel de notre liste offre des bornes de recharges de haute qualité pour les véhicules électriques. Notez qu’il est conseillé de vérifier auprès de l’hôtel pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

En choisissant de séjourner dans l’un des hôtels de notre guide, vous faites un choix écologique et responsable qui aidera à soutenir les efforts de la ville de Toulon pour un avenir plus durable. Il est à préciser que certains de ces hôtels n’ont pas les bornes au sein même de l’hôtel, mais sur une place de parking située à proximité ou accolée à l’établissement.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hostellerie La Farandole Chemin DE LA Plage 140, Sanary SUR MER 1 x borne de rechargeType 2 11kW Okko Hotels Toulon Centre(à proximité station de recharge) 20 Rue Peiresc, Toulon Type 2 22 kWType F 22 kW Holiday Inn Toulon City Centre(à proximité station de recharge) Avenue Rageot De La Touche 1, Toulon borne de recharge équipée de prises Type 2 (Tethered Connector) et CEE 7/4 – Schuko – Type F The Originals Boutique, Grand Hôtel De La Gare(à proximité station de recharge) 14, Boulevard de Tesse Null 14, Toulon borne de recharge équipée de prises Type 2 (Tethered Connector) et CEE 7/4 – Schuko – Type F Ibis Styles Toulon Centre Congres(à proximité station de recharge) Place Besagne, Toulon borne de recharge équipée de prises Type 2 (Tethered Connector) et CEE 7/4 – Schuko – Type F

Hostellerie La Farandole

L’Hostellerie La Farandole est un hôtel unique situé sur la plage de sable de la Gorguette. Il propose un cadre paisible avec une piscine extérieure et un bain à remous situé sur le toit-terrasse, disponible sur réservation. Les chambres disposent de la climatisation, d’un minibar et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Elles offrent une vue sur la piscine ou sur la mer Méditerranée, et sont pourvues d’une salle de bain privative avec une douche à l’italienne.

L’établissement sert un petit-déjeuner complet, disponible dans la chambre sur demande préalable. Le restaurant La Gorguette est ouvert en hiver pour le dîner avec une terrasse et une vue sur la mer. Le restaurant du toit-terrasse, le Panoramic, est ouvert tous les jours en été pour le déjeuner et le dîner. Vous pourrez également profiter d’un espace spa, accessible moyennant des frais supplémentaires sur réservation préalable, avec un hammam, un sauna, des massages et des soins.

L’Hostellerie La Farandole est situé à 2 km du centre-ville de Sanary-sur-Mer, à 18 km de la gare de Toulon et à 33 km de Cassis. Le circuit Paul-Ricard est accessible en 30 minutes en voiture. La proximité de l’autoroute A50 facilite les déplacements.

Adresse : Chemin DE LA Plage 140, Sanary SUR MER

Type de recharge : 1 x borne de recharge, Type 2 11 kW

Okko Hotels Toulon Centre

L’OKKO Hotels Toulon Centre est idéalement situé en plein cœur de Toulon, à deux pas de la gare. Profitez de la proximité du port et de ses bateaux, seulement à 10 minutes à pied, ou des plages de Mourillon à seulement 2,3 km.

L’hôtel propose des chambres doubles équipées d’une literie naturelle, ainsi que d’une climatisation, d’une télévision avec Chromecast, d’une machine à café, d’un bureau et d’une armoire. La salle de bains privative est équipée d’une douche, d’articles de toilette naturels et d’un sèche-cheveux.

Au salon commun, un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin sur place, et une sélection de boissons sans alcool est proposée gratuitement tout au long de la journée. Le soir, vous pourrez également profiter d’un apéritif avec des antipastis, des tapenades et des produits de saison.

L’hôtel dispose également d’un bar sur le toit au 6ème étage, d’un sauna, d’une salle de sport, d’une bagagerie, d’un centre d’affaires, de services de repassage et de concierge. Il est ouvert 24h/24.

L’OKKO Hotels Toulon Centre se trouve également à proximité de la base militaire, du centre des congrès, du Zénith et du stade Mayol. Le plus proche aéroport est Toulon-Hyères.

Adresse : 20 Rue Peiresc, Toulon

Type de recharge : Borne de recharge avec chargeur Type 2 22 kW et Type F 22 kW

Holiday Inn Toulon City Centre

L’Holiday Inn Toulon City Centre est un établissement situé en plein cœur de Toulon, à seulement 5 minutes de marche de la gare ferroviaire et à 10 minutes à pied de la place de la Liberté. Les clients peuvent profiter d’une piscine extérieure et d’une terrasse meublée pour se détendre, ainsi que d’un bar et d’un restaurant.

Les chambres sont spacieuses et confortables, avec une télévision par câble à écran plat, de la climatisation et une connexion Wi-Fi gratuite. Elles comportent également un plateau de courtoisie et un plateau/bouilloire pour les boissons chaudes et les collations, ainsi qu’un coffre-fort et un minibar avec des bouteilles d’eau gratuites.

Le restaurant de l’hôtel, L’Observatoire, propose une cuisine française, notamment des plats régionaux provençaux, du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches, des collations sont disponibles. Les clients peuvent également prendre un verre au bar de l’hôtel, L’Escale, ou sur la terrasse donnant sur la piscine.

L’Holiday Inn Toulon City Centre se trouve à 800 mètres de la salle de concert Zénith Oméga et à 10 minutes en voiture du port ferry de Toulon, qui dessert la Corse, la Sardaigne, la Sicile et Majorque. En somme, cet établissement est idéal pour les voyageurs d’affaires ou de loisirs souhaitant profiter d’un séjour confortable et agréable à Toulon.

Adresse : Avenue Rageot De La Touche 1, Toulon

Type de recharge : borne de recharge équipée de prises Type 2 (Tethered Connector) et CEE 7/4 – Schuko – Type F

The Originals Boutique, Grand Hôtel De La Gare

Le The Originals Boutique, Grand Hôtel de la Gare de Toulon est idéalement situé au cœur de la ville, en face des gares routière et ferroviaire, à seulement 2 minutes à pied de la place de la Liberté. Doté de chambres insonorisées et climatisées avec une connexion Wi-Fi gratuite, un téléviseur par satellite avec les chaînes du bouquet Canal+, et accessible par un ascenseur, ce grand hôtel offre un cadre confortable pour votre séjour.

Chaque matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner complet composé de produits bio, tels que des biscuits, du miel, du thé, des sirops et des fruits frais. Le Grand Hôtel de la Gare est également à moins de 5 minutes à pied de la salle de concert Zénith Oméga, à 1,5 km du Palais des sports Jauréguiberry, et à 1 km du stade Mayol et des ports.

Vous apprécierez la proximité de l’hôtel avec les nombreux centres d’intérêt locaux, tout en profitant d’un séjour paisible et agréable.

Adresse : 14, Boulevard de Tesse Null 14, Toulon

Type de recharge : borne de recharge équipée de prises Type 2 (Tethered Connector) et CEE 7/4 – Schuko – Type F

Ibis Styles Toulon Centre Congres

L’hôtel ibis Styles Toulon Centre Congres se trouve à seulement 5 minutes à pied du port et de la vieille ville de Toulon. Il propose un cadre chaleureux avec des chambres climatisées, dotées d’une télévision par satellite et d’une salle de bains privative moderne, accessibles par un ascenseur. Le personnel est attentionné et fera en sorte que votre séjour soit agréable.

Au restaurant, vous pourrez déguster une cuisine française traditionnelle, prendre un verre au bar de l’hôtel et déguster gratuitement du café et du thé dans le hall d’accueil. De plus, vous pourrez profiter d’une terrasse pour vous détendre. Le petit-déjeuner continental sera servi quotidiennement pour commencer votre journée sur une bonne note.

L’établissement est idéalement situé en face du centre des congrès Neptune et à seulement 3 minutes de marche du célèbre stade de rugby Mayol. Vous trouverez également un parking public payant à proximité.

Adresse : Place Besagne, Toulon

Type de recharge : borne de recharge équipée de prises Type 2 (Tethered Connector) et CEE 7/4 – Schuko – Type F