Hôtel Résidence Europe : notre avis

Nous avons eu l’occasion de visiter une maison exceptionnelle au nord est de Paris. L’Hôtel Résidence Europe se situe à Clichy. Voici le compte rendu de notre visite.

Une atmosphère apaisante et confortable

Impossible pour nous de visiter un établissement sans rencontrer les propriétaires. Nous avons eu le plaisir de rencontrer des hôteliers passionnés par le plaisir de recevoir. L’adaptabilité est le maître mot pour cet établissement qui a décidé d’ouvrir en respectant les règles pendant le couvre-feu et les différentes mesures.

Avant d’entrer dans cet établissement, vous remarquerez l’éclairage d’ambiance qui orne la façade et la modernité du salon d’accueil. Vous vous sentirez comme dans une bulle et c’est exactement ce que nous venons chercher.

La sérénité et l’hédonisme pour se détendre

Cet établissement bénéficie de services qui font la différence en cette période: Une piscine intérieure et un espace spa ouvert sur réservation. Un argument idéal pour ceux qui souhaitent soit se confiner ailleurs, soit souffler quelques jours en couple.

Nous partageons parfaitement l’enthousiasme de nos hôtes après avoir passé quelques heures dans le Jacuzzi. Les hôtels sont désormais des lieux où l’on doit pouvoir travailler et là aussi l’hôtel offre une proposition de service idéale.

En effet, au RDC de l’établissement un espace de coworking a été aménagé avec une connexion wifi, une grande télévision et un babyfoot pour se sentir en start-up. Aucune excuse pour ne pas allier détente et travail. Il vous sera même possible de réserver un bureau privé pour les fameuses conf-call.

Des chambres pour tous les besoins

Cet hôtel dispose de 109 chambres au design élégant et intemporel. Les couleurs chaudes aux tons caramel, la chaleur du bois, la moquette pied de poule et la longue tête de lit enveloppante vous invitent au repos dans une ambiance cocooning.

Nous avons pu séjourner dans la suite junior qui offrait tout le confort. Un lit très confortable (c’est quand même très important), une grande salle de bain que nous avons bien apprécié après le spa et un espace mini-salon où nous avons pu dîner.

Si l’hôtel ne disposait pas de room-service avant la crise, tout le personnel s’est adapté avec la crise sanitaire. Comme de nombreux établissements, la maison a fait le choix des bocaux qui permettent de proposer des plats variés.

Le détail que nous avons pu noter est la qualité des plateaux. Cela ne vous dit peut être rien mais lorsque vous dînez en chambre, vous appréciez partager un bon repas sur un beau plateau.

Plusieurs offres pour vous combler

Vous l’avez compris grâce à sa localisation, son parking de 15 places et ses services. Cet établissement peut se permettre de proposer des offres remarquables:

Une offre Work & Chill pour 1230€ HT / mois

Une offre romantique à 60€

Offre Day-use à 72H pour profiter d’une chambre de 11h à 18h et d’un créneau d’accès au Jacuzzi.

A partir de 110€ la chambre double, nous vous recommandons cet hôtel lors de vos déplacements parisiens ou simplement pour souffler. Il n’y a aucun doute que les membres de Tesla Mag seront bien reçus. Une adresse à partager.

