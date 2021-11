Une nuit à l’hôtel Maison Mère : retour sur une expérience fabuleuse !

- Publicité -

Le week-end dernier, on a eu la chance de tester l’hôtel Maison Mère : LA maison des belles maisons, à la fois hôtel 4 étoiles et véritable lieu de vie, situé au 7 rue Mayran, dans le 9e arrondissement de Paris.

On vous embarque avec nous pour découvrir cet hôtel innovant et charmant.

Pour vous situer

Avec une localisation centrale, on accède au tout Paris :

2 min du métro Cadet (ligne 7)

2 min de l’arrêt de bus Square Montholon (ligne 26, 43, 45)

15 min à pieds des gares principales (Gare du Nord (Roissy CDG, Orly), Gare de l’Est, Gare Saint Lazare)

15 min à pied du RER A → Disneyland Paris (Station Auber) – et un parking juste à côté

20 min des principaux lieux touristiques : Sacré Cœur, Opéra Garnier, Moulin Rouge, Grand Magasins, Place Vendôme, Pigalle, …

La Maison mère est située dans un lieu authentique, préservé du tourisme de masse et à quelques minutes seulement des merveilles de la capitale… Vous pourrez ainsi découvrir, à pied, le vrai Paris, dans ce village qu’est le quartier Montholon.

Baladez-vous au gré de vos envies…

Le Square Montholon, idéal pour une pause au calme

La rue piétonne Cadet et ses nombreux bars et restaurants

La rue Lafayette, la rue des Martyrs et leurs commerces de bouche

Les rues de Paradis, des petites écuries et Rochechouart, pour une vie nocturne intense

Une idée originale mise en œuvre par une famille audacieuse

Petite fille du Belmont 4*, la Maison Mère passe par une transformation, celle de l’ancien hôtel Océan 3* qui est pris sous la coupe d’Aziz, fils aîné de la 3e génération d’hôteliers Temimi. Il voit en ce bâtiment une chance inouïe de construire enfin le projet de toute une vie et surtout, l’hôtel de demain.

De l’hôtel Océan, il reste les fondations, comme un écho à celles de cette famille solide, à l’humanité débordante, et à la vision prédictive. Cet hôtel a été conçu comme un lieu hybride et modulable, ouvrant une nouvelle ère : celle de se sentir chez soi ailleurs que chez soi.

Ainsi, on ne rentre pas dans un hôtel mais dans un lieu de vie qui vous fait vivre des émotions incroyables.

Le nom évoque d’ailleurs un nid douillet, un chez-soi idéal. Si vous cherchez un port de plaisance pour s’amarrer, un spot pour se brancher, un refuge pour débrancher, un endroit à l’envers du décor, vous serez aux anges d’atterrir dans cet endroit hors normes.

L’hôtel : un endroit à l’envers du décor qui vous fait tourner la tête !

Cocon urbain, nos chambres d’amis sont une extension de résidence, un chez-soi idéal. Vivantes et toutes uniques dans leur agencement, elles sont à la fois confortables et équipées du meilleur de la technologie.

On y dort, mange, travaille, reçoit, visionne nos films préférés, on fait l’amour ou on fait la paix… Mais surtout on y construit des souvenirs inoubliables.

Au total : 51 chambres d’amis – 2 suites royales

Un hôtel pet-friendly : les chambres de la Maison mère peuvent, contrairement à beaucoup d’autres hôtels, accueillir vos petits compagnons à quatre pattes à partir de la Parisienne (Supérieure), et dans les espaces communs du rez-de-chaussée.

Vous n’allez pas être déçus par les plats et cocktails…

Pour petit creux ou faim de loup

La salle à manger accueille son essaim d’épicuriens toute la journée, du petit déjeuner au dîner. On y déguste, sur place ou à emporter, une offre de snacking fraîche aux saveurs locales et autres nectars délicats.

Le brunch ou l’immanquable repas de famille

Le brunch à la Maison, c’est une institution. En version organique ou orgasmique, c’est le rendez-vous incontournable de tous les amis et amoureux.

Nouveau hot spot des épicuriens parisiens

Ruche de la maison, Hey Honey est un lieu de rencontres entre parisiens et voyageurs, dans un cadre évolutif et festif, aux multiples facettes. On s’encanaille autour de généreux cocktails signatures, d’assiettes french fusion et autres marmites à partager aux saveurs du monde.

Les (nombreux) plus de la Maison Mère

Coworking café – Partisane des esprits qui s’agitent

Le salon de travail de la Maison, c’est un espace innovant, confortable et connecté, dédié aux mille idées. Vous y trouverez un wifi qui dépote, des tables connectées, du confort, et de quoi regarder la TV. Tout pour plaire quand on a un peu de travail à boucler !

Événements – Foyer festif au calendrier bien rempli

Maison Mère invite sous son toit le tout Paris : grands dîners d’amis, expositions artistiques, ateliers créatifs, Hip Hop yoga avec Humble warrior, ou encore soirées endiablées… la Maison aime festoyer et on en a bien profité !

Galerie d’Art – Maison Mère comme vivier créatif, territoire d’expression

Au fil des saisons et au gré de ses coups de cœur, la Maison se transforme, s’habille et se déshabille et offre son toit aux artistes d’ici et d’ailleurs qui, comme elle, aime raconter leurs belles histoires. Allez y jeter un œil, vous ne serez pas déçus de l’esprit créatif qui y règne. De quoi vous inspirer !

Concept Store – Maison Mère aime chiner, dénicher, et surtout partager.

Nichés dans la Maison, sont disposés et en dépôt vente, les meilleurs objets vintage chargés d’histoire, les nouveaux trésors de créateurs en vogue, ou les créations des artisans de cœur de l’hôtel. Quand on est fan de vintage, c’est l’occasion de profiter de l’hôtel et de ce qu’il a à offrir dans tout ce qu’on trouve de plus original. On adore, tout simplement.

Les services annexes (on dirait même bonus) !

massage, esthétique et bien-être en chambre

salle de sport à 5 min à pieds

room service

résidence de yoga

city guide audio

balades et privatisation de bâteaux

location de vélos et segways

navette de transport sur demande

pressing à disposition

parking

Honnêtement, que demander de plus ? Tout ce dont vous avez besoin se trouve à la Maison mère.

Alors, vous aussi, vous validez ? Pour réserver votre prochaine escapade, rendez-vous sur Maison Mère | Hôtel, Restaurant, Bar | Paris 9e.

