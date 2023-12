Hydrogène: une Filière d’avenir à l’honneur lors des ateliers hydrogène des Pays de la loire

Nantes a été le théâtre d’un événement majeur pour la filière hydrogène : les « Ateliers hydrogène des Pays de la Loire ». Pour leur troisième édition, cet événement a rassemblé les principaux acteurs de cette filière dynamique. Au programme : bilan de l’année, présentation de projets innovants et perspectives d’avenir. L’occasion pour entreprises, startups, chercheurs et partenaires de la région de tisser des liens pour des collaborations futures.

Les Réalisations Marquantes de l’Année

Roland MARION, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a souligné l’importance de cette filière pour la transition écologique, en particulier dans les Pays de la Loire. Avec des chiffres clés impressionnants : 103 participants, 8 ateliers, et plusieurs projets d’envergure.

Des Projets et Récompenses Importants

Grand Port Nantes Saint-Nazaire : Obtention du label Zone Industrielle Bas Carbone et financement de l’ADEME pour des projets décarbonés, mettant en avant l’hydrogène.

Lhyfe : Succès notable avec leur site de production d'hydrogène sur le port et le projet Sealhyfe pour l'hydrogène en mer.

Manitou Group : Récompensé pour ses initiatives durables.

SYDEV : Lauréat du « prix du déploiement » par France Hydrogène.

La Filière Hydrogène Régionale en Chiffres

Cette filière, c’est 80 entreprises spécialisées, plus de 150 projets, une production d’hydrogène décarboné de pointe, et une stratégie centrée sur l’hydrogène pour le premier port énergétique de la façade atlantique. Elle intègre également des initiatives mondiales, des formations d’excellence, des laboratoires de recherche de premier plan, et un réseau de distribution en expansion.

Conclusion

Les « Ateliers hydrogène des Pays de la Loire » démontrent clairement que la région est un pionnier dans le domaine de l’hydrogène décarboné. Ces réalisations et projets portent un message d’espoir et d’engagement pour un avenir plus vert, incarnant parfaitement l’esprit d’innovation et de collaboration nécessaire à la transition écologique.