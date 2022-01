Xbox Series X vs. Xbox Series S : laquelle choisir ?

Si tu souhaites acquérir une XBOX next-gen, tu te poses sûrement la question:

Xbox Series X ou Xbox Series S ?

En effet, ces deux consoles sont sorties au même moment et si l’écart de prix n’est pas flagrant. Il y a une différence de performance, d’espace de stockage et de poids!

Pas de panique ce guide est fait pour toi, nous avons avec nos équipes comparé les deux consoles pendant des mois et nous vous aidons à faire votre choix avec ce guide complet!

Prix: à commander directement sur Amazon

Prix: 1 399,99 € à commander directement sur Amazon

Comme la génération précédente, les Xbox next-gen se déclinent en deux gammes, l’une proposée à un prix très abordable et l’autre créée pour satisfaire les joueurs à la recherche des meilleures performances.

Donc si vous avez un budget limité la Xbox series S est faite pour vous,si au contraire vous êtes à la recherche des meilleures performances sur le marché vous devrez plutôt vous dirigez vers la series X.

👾 XBOX SERIE X: la Xbox Series X est la plus puissante des Xbox. Elle dispose de tous les composants nécessaires pour faire tourner les jeux en résolution 4K native en 60 images par seconde (voire 120) avec de nombreuses technologies additionnelles pour rendre les jeux toujours plus jolis et immersifs.

👾 XBOX SERIE S: La Xbox Series S est également une Xbox next-gen mais moins puissante, et taillée pour faire tourner les jeux en résolution 1440p. Cette dernière ne comporte pas de lecteur de disque et se dédie entièrement au contenu dématérialisé.

Les deux consoles disposent d’un stockage SSD permettant des chargements en jeu très rapides. La Xbox Series X dispose d’un espace de 1To alors que la Xbox Series S propose moitié moins, 512 Go.

Quelles sont les différences techniques entre la Xbox Series X et la Xbox Series S ? Laquelle faut-il choisir selon ses besoins ?

Xbox Series S : avantages et inconvénients

Les plus:

➕ Le prix

➕ Le stockage de type SSD

➕ Son design passe partout

➕ VRR, 120 FPS et autres avantages techniques

Les moins:

➖ Pas de lecteur de disque

➖ Un petit espace de stockage

Xbox Series X : avantages et inconvénients:

Les plus:

➕ La puissance sans compromis

➕ Une console silencieuse

➕ Le lecteur de disque

➕ Le stockage de type SSD

Les moins:

➖ Des jeux pour démontrer sa puissance

Conclusion

Sortie le même jour que la Xbox Series X, qui impose un nouveau standard de performances pour le jeu vidéo, la Series S est une version moins chère et moins puissante.

Personnellement je me dirigerai plutôt vers la Serie S, elle offre un bien meilleur rapport qualité-prix, et ce malgré la non présence du lecteur de disque.

Pour toutes les personnes ayant comme moi leur jeux en digital cela ne sera pas vu comme un inconvénient.