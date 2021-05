A lire absolument !

Il va avoir 50 ans le 28 juin prochain, il est l’homme d’affaires dont tout le monde parle et ce n’est pas parti pour s’arrêter, ou seulement se calmer. Un peu comme Bill Gates en son temps, quand il a créé l’empire Microsoft, Elon Musk déchaîne les passions, dérange, étonne, au point qu’il a déjà attiré l’attention d’un historien, Luc Mary.

Un historien qui a de sacrés états de service, car il s’est intéressé à Hitler, Lénine, Raspoutine, à JFK, à Mary Stuart et à Jeanne d’Arc, entre autres personnalités marquantes de notre histoire récente.

PayPal, Tesla, Starship, Model X, Neuralink, OpenAI, Hyperloop… Autant de marques à l’avant-garde de la technologie, qui intéressent donc la communauté Tesla Mag au plus haut point. D’autant que le regard de Luc Mary sur Elon Musk, en plus d’être celui d’un historien féru de précision et de détails, est aussi celui d’un passionné par toutes sortes de sujets et d’un auteur éclectique qui a suivi de près la conquête de l’espace, l’un des dadas d’Elon Musk.

Une nouvelle bio dans les kiosques

Son dernier opus, qui sort ce jeudi 6 mai aux Editions de l’Archipel (240 pages, 18 euros), se lit aussi comme un roman policier, avec des hauts et des bas, des rebondissements, des coups de théâtre, de bluff, comme une bande dessinée, avec des personnages de méchants dignes des meilleures mangas, et comme un livre de citations, à commencer par celle-ci d’Eleanor Roosevelt, l’épouse du célèbre Franklin D. Roosevelt, 32e président des Etats-Unis (de 1933 à 1945) : « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ».

En cette période troublée par une pandémie mondiale, des attentats terroristes, la pollution, le réchauffement climatique, entre autres joyeusetés, Elon Musk a un mérite principal : il nous fait rêver, surtout les adultes, en imaginant une fusée réutilisable qui banalisera le voyage vers Mars, en testant un train sous tube plus rapide que l’avion, en ayant lancé une voiture électrique de luxe qui est en train de provoquer une transition gigantesque dans l’industrie automobile, la première d’une telle importance depuis qu’un certain Henry Ford a fabriqué sa première Ford T.

Quelques mots sur Elon Musk

Autodidacte surdoué, Elon Musk est un Sud-Africain naturalisé américain. Dès le milieu des années 1990, il a pressenti l’impact d’Internet sur notre quotidien et a décidé de consacrer sa vie à une mission de grande envergure : transformer les découvertes scientifiques en projets réalisables et lucratifs. Innovateur génial, père de sept garçons dont le dernier se prénomme X Æ A-12, il prend des risques, souvent, et la performance est son seul cheval de bataille. En général, ça marche et sa fortune augmente, en parallèle avec le cours des actions Tesla, ce qui provoque beaucoup de jalousie et de commentaires plus ou moins éclairés.

Mi-play-boy, mi-cow-boy de l’espace, Elon Musk est ambitieux, visionnaire, mégalo, fantasque et imprévisible, il est un peu le Howard Hughes du XXIe siècle. Il a la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, si l’on reprend un cliché qui ne résume que partiellement l’étendue de son influence actuelle, dans notre monde qui marche sur la tête. Et ce n’est pas fini…

Tesla Mag vous en dira plus sur l’auteur de sa biographie, dans les prochains jours, grâce à une interview exclusive déjà prévue avec Luc Mary. En attendant, procurez-vous ce livre au plus vite et, si votre libraire préféré est aussi efficace qu’Elon Musk, si vous trouvez le temps d’aller faire un saut à la Fnac ou chez Cultura, vous pourrez le lire, le déguster, le savourer pendant le week-end de l’Ascension. Ce sera totalement raccord avec les trajectoires récentes d’Elon Musk et de ses fameux lanceurs SpaceX !

Daniel Ortelli (Tesla-Mag.com)

