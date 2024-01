Hyundai et Kia ont lancé une nouvelle technologie, nommée ‘Active Air Skirt’ (AAS), pour augmenter l’efficacité aérodynamique des véhicules électriques. Cette technologie, qui gère la turbulence autour des roues avant lors de la conduite à haute vitesse, vise à réduire la résistance aérodynamique et à améliorer l’autonomie et la stabilité des véhicules.

Fonctionnement et avantages de l’AAS

L’AAS est installé entre le pare-chocs avant et les roues avant du VE et reste caché en conditions normales. Il se déploie à des vitesses supérieures à 80 km/h, et peut également fonctionner à des vitesses supérieures à 200 km/h dans certaines conditions. Grâce à l’utilisation de matériaux en caoutchouc, l’AAS minimise les risques de dommages dus aux objets extérieurs lors de la conduite à haute vitesse.

Impact sur les performances

Selon Hyundai et Kia, les tests sur un Genesis GV60 équipé de l’AAS ont montré une réduction de 2,8 % de la traînée, se traduisant par une amélioration de l’autonomie d’environ 6 km. Ces améliorations sont particulièrement significatives pour des modèles comme les SUV, où il est plus difficile d’améliorer l’efficacité aérodynamique.

Projets futurs et potentiel de production en série

Hyundai et Kia ont déposé des brevets en Corée du Sud et aux États-Unis pour l’AAS et envisagent une production en série après des tests de durabilité et de performance. Cette technologie s’inscrit dans une série de mesures prises par les deux constructeurs pour réduire le coefficient de traînée (Cd) de leurs véhicules électriques, y compris l’utilisation de spoilers arrière, de volets d’air actifs et de rideaux d’air de roue.

Conclusion

L’introduction de la technologie Active Air Skirt par Hyundai et Kia marque un pas en avant dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des VE. En réduisant la résistance aérodynamique et en améliorant la stabilité, cette innovation pourrait jouer un rôle clé dans l’amélioration des performances des véhicules électriques et la réduction de leur impact environnemental.

