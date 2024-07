Les véhicules électriques (VE) gagnent en popularité grâce à leur impact écologique réduit et à leurs coûts d’exploitation souvent plus bas comparés aux véhicules à moteur thermique. Cependant, beaucoup de personnes se posent des questions sur le processus de recharge, le temps nécessaire et le coût impliqué. Cet article répondra à ces questions essentielles pour vous aider à mieux comprendre le monde des véhicules électriques.

La recharge d’un véhicule électrique se fait principalement via deux types de bornes: les bornes de recharge à domicile et les bornes de recharge publiques.

Borne de recharge à domicile : Elle est installée dans votre garage ou sur votre place de stationnement. Cela permet de recharger le véhicule durant la nuit ou quand il n’est pas utilisé.

Borne de recharge publique : Ces bornes sont disponibles dans des lieux publics comme les parkings, les centres commerciaux, les stations-service, etc. Elles offrent généralement une puissance plus élevée que les bornes domestiques, raccourcissant ainsi le temps de recharge.

Temps de recharge: combien de temps ça prend ?

La durée nécessaire pour recharger un VE dépend de plusieurs facteurs, dont la capacité de la batterie du véhicule, la puissance de la borne de recharge, et le niveau de charge avant le début de la recharge.

Recharge lente (AC) : Avec une puissance de 3,7 kW à 7,4 kW, cette méthode peut prendre entre 7 à 12 heures pour une recharge complète.

Recharge accélérée (AC) : Proposant une puissance entre 11 kW et 22 kW, elle peut compléter une charge en environ 3 à 5 heures.

Recharge rapide (DC) : Avec une puissance entre 50 kW et 150 kW, elle permet de recharger 80 % de la batterie en seulement 30 minutes environ.

Quel est le prix de la recharge d’un véhicule électrique ?

Le coût de la recharge d’un VE varie en fonction de plusieurs critères, notamment le prix de l’électricité, la puissance de la borne et les abonnements éventuels.

À domicile : Recharger à domicile est souvent moins coûteux, avec un tarif moyen en France se situant autour de 0,15 € à 0,17 € par kWh. Pour une batterie de 50 kWh, cela représente environ 7,50 € à 8,50 € pour une charge complète.

En borne publique : Les coûts peuvent varier davantage. Certaines bornes peuvent facturer à l’heure, tandis que d’autres facturent par kWh. Le prix moyen varie entre 0,20 € et 0,60 € par kWh. Cela dépend aussi si l’on utilise une borne rapide ou une borne standard.

Impact écologique des véhicules électriques

L’utilisation de véhicules électriques a un impact favorable sur l’environnement. Voici pourquoi :

Réduction des émissions de CO2 : Contrairement aux véhicules à moteur thermique, les VE n’émettent pas de gaz d’échappement, réduisant ainsi considérablement les émissions de CO2.

Moins de pollution sonore : Les VE sont plus silencieux, contribuant ainsi à réduire la pollution sonore, particulièrement en milieu urbain.

Énergie renouvelable : Les VE peuvent être rechargés avec de l'électricité provenant de sources renouvelables, ce qui amplifie encore leur bénéfice écologique.

Conclusion

Passer aux véhicules électriques présente de nombreux avantages tant au niveau financier qu’écologique. Comprendre le processus de recharge, le temps que cela prend et les coûts associés est essentiel pour tirer pleinement parti de cette technologie innovante. Alors n’hésitez pas à faire le pas vers l’électrique et à profiter de ses multiples bienfaits.