Bonne nouvelle pour les adeptes de la mobilité électrique ! Le Service de Recharge Porsche fait désormais équipe avec le réseau de recharge Electra, offrant ainsi une expérience de recharge améliorée pour les conducteurs de Porsche Taycan.

Le Réseau Electra en Chiffres

174 stations déjà opérationnelles en France, Belgique et Italie.

stations déjà opérationnelles en France, Belgique et Italie. 125 nouvelles stations en cours de développement.

nouvelles stations en cours de développement. Expansion prévue en Italie, Belgique, Luxembourg, Suisse, Autriche et prochainement en Espagne.

Objectif ambitieux : 8,000 points de recharge d’ici 2030.

Source : Compte Linkedin Yanice Vaz

Service de Recharge Porsche : L’Expérience Utilisateur Optimisée

Les conducteurs de Porsche Taycan peuvent désormais profiter d’une recharge sans tracas dans n’importe quelle station Electra grâce au Service de Recharge Porsche. Cela garantit une intégration sans couture et une expérience utilisateur de premier ordre.

Description de la Photo du Tableau de Bord Porsche Taycan

Source : Compte Linkedin Yanice Vaz



La photo partagée montre l’interface utilisateur du tableau de bord d’une Porsche Taycan. Sur l’écran, on peut observer que la batterie est chargée à 91%, avec une puissance de recharge de 380 kW et une autonomie restante de 370 km. La recharge a été effectuée à 22:27.

Plus Sur le Service de Recharge Porsche

Le Service de Recharge Porsche est conçu pour offrir une expérience utilisateur transparente et pratique. Il propose une application mobile qui permet aux conducteurs de localiser facilement les stations de recharge, de vérifier la disponibilité en temps réel et même de payer la recharge directement depuis l’application. La collaboration avec Electra élargit considérablement l’accès à des stations de recharge rapide, ce qui est particulièrement bénéfique pour les véhicules comme la Porsche Taycan qui peuvent profiter pleinement de la recharge haute performance.

D’autres réseaux compatibles avec cette carte de recharge : Ionity, Enel X Way

Conclusion

L’intégration du Service de Recharge Porsche avec le réseau Electra marque un tournant décisif dans l’électromobilité, offrant plus de flexibilité et de commodité aux conducteurs. Cette expansion est un pas de géant vers une infrastructure de recharge accessible, durable et prête à accompagner la croissance de l’utilisation des véhicules électriques.