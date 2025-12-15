Idée cadeau pour fan de Tesla : Le Mug Isotherme GZLYLY – Gardez Votre Café au Chaud, Parfaitement Intégré !

L’une des petites frustrations des propriétaires de Tesla est parfois de trouver un mug de voyage qui s’intègre parfaitement dans les porte-gobelets sans bouger ni déborder. Le Mug Isotherme GZLYLY en acier inoxydable est spécifiquement conçu pour les porte-gobelets automobiles, assurant que votre boisson reste à la bonne température pendant vos trajets.

Cet accessoire est simple, pratique et essentiel pour tout road trip ou simple trajet quotidien !

⭐ L’Offre Confort : Mug Isotherme GZLYLY (Acier Inoxydable)

Produit Mug Isotherme Café pour Tesla (Tasse de Voiture) Compatibilité Porte-gobelets de voiture standard (Convient aux modèles Tesla) Matériau Acier Inoxydable (Double paroi) Caractéristiques Clés Isotherme, Réutilisable, Couvercle Étanche Couleur Black A (Noir) Prix Actuel 23,00 €

Pourquoi ce mug est un accessoire idéal pour votre Tesla ?

Ce mug est conçu pour le confort de la conduite et pour maintenir vos boissons à température.

1. Conception Isotherme à Double Paroi

Fabriqué en acier inoxydable avec une conception à double paroi, ce mug excelle à maintenir la température de votre boisson :

Il garde votre café chaud pendant des heures lors de vos trajets matinaux.

Il maintient vos boissons froides et rafraîchissantes pendant l’été.

2. Couvercle Étanche pour Zéro Fuite

Le couvercle est conçu pour être étanche, un point crucial dans une voiture où tout déversement peut être coûteux et difficile à nettoyer. Vous pouvez voyager en toute tranquillité, même sur des routes accidentées.

3. Forme Optimisée pour le Porte-Gobelet

Le design de ce mug (souvent plus étroit à la base) est optimisé pour s’intégrer de manière stable et sécurisée dans le porte-gobelet de la console centrale de votre Tesla Model 3 ou Model Y.

4. Écologique et Réutilisable

Passer à un mug réutilisable en acier inoxydable est un geste écologique qui réduit votre consommation de gobelets jetables. C’est en phase avec l’esprit de durabilité de la marque Tesla.

🛒 Un Prix Abordable pour un Usage Quotidien

Pour seulement 23,00 €, vous investissez dans un accessoire quotidien de haute qualité qui améliore votre confort de conduite et protège l’intérieur de votre véhicule.

Gardez votre café chaud jusqu’à destination : commandez votre mug isotherme GZLYLY !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.