Il transforme sa Tesla en Kia Sportage : la nouvelle mode des logos détournés

Sur les routes, les automobilistes sont de plus en plus surpris par un phénomène insolite : des propriétaires de Tesla qui s’amusent à remplacer le célèbre « T » du constructeur californien par des logos d’autres marques. La photo ci-dessus illustre parfaitement cette tendance, avec une Tesla qui arbore… un badge Kia Sportage !

Une Tesla camouflée en Kia

À première vue, ce véhicule pourrait passer pour un SUV coréen Sportage, notamment grâce à l’emblème KIA fièrement apposé à l’arrière. Mais les passionnés d’automobile ne s’y trompent pas : les lignes, les feux arrière et le design général appartiennent bien à une Tesla Model 3 ou Model Y.

Le propriétaire de cette voiture a poussé la blague encore plus loin en affichant sur sa plaque un message ironique : « Shut up Elon », comme un clin d’œil provocateur à Elon Musk, le patron visionnaire – et parfois clivant – de Tesla.

Pourquoi changer le logo de sa Tesla ?

Cette mode du détournement n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, certains conducteurs remplacent ou modifient les logos de leur Tesla pour :

Créer la surprise : voir une Tesla déguisée en Toyota, en Porsche ou en Kia attire immanquablement l’attention.

: voir une Tesla déguisée en Toyota, en Porsche ou en Kia attire immanquablement l’attention. Exprimer un message : certains veulent se démarquer du culte autour d’Elon Musk, d’autres ironisent sur la ressemblance perçue entre Tesla et d’autres marques.

: certains veulent se démarquer du culte autour d’Elon Musk, d’autres ironisent sur la ressemblance perçue entre Tesla et d’autres marques. Personnaliser leur voiture : dans un marché où les Tesla sont très présentes, changer le logo devient une façon de sortir du lot.

Un phénomène viral sur les réseaux

Les photos de Tesla « déguisées » font régulièrement le tour des réseaux sociaux, entre fascination et amusement. Sur Reddit, Instagram ou Twitter, les internautes partagent des clichés de Model 3 rebadgées en BMW, Toyota Corolla, ou même en Lada !

Chaque image suscite des centaines de commentaires, allant des moqueries à l’admiration pour l’audace des propriétaires.

Entre humour et critique sociale

Derrière ce phénomène se cache aussi une certaine critique de l’industrie automobile actuelle. Pour certains, ces détournements rappellent que la voiture électrique n’est plus seulement une question de technologie, mais aussi de marketing et d’image de marque.

En affichant un badge concurrent sur une Tesla, le conducteur joue avec cette frontière entre identité automobile et effet de mode.

Tesla reste reconnaissable entre mille

Quoi qu’il en soit, même affublée d’un logo Kia, Toyota ou autre, une Tesla reste une Tesla. Ses lignes épurées, son silence de fonctionnement et son écran central XXL la trahissent immédiatement.

La démarche reste donc avant tout humoristique, un pied de nez aux codes traditionnels de l’automobile, et peut-être une manière de dire : « Peu importe la marque, c’est l’électrique qui compte. »