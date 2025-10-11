En août 2025, Huawei a marqué un tournant important dans l’industrie des véhicules électriques avec l’inauguration de la première station de supercharge pour camions lourds de 100 MW au monde. Située dans le comté autonome de Beichuan Qiang, dans la ville de Mianyang, province de Sichuan, cette station est conçue pour réduire les émissions de carbone annuelles de 45 000 tonnes.

Une percée innovante dans les infrastructures de recharge

Développée par Sichuan Yuanqi Xingguang Digital Energy Technology Co., Ltd. avec un investissement de 150 millions de yuans (20,86 millions USD), la station occupe une superficie de 70 mu (environ 11,5 acres). Elle sert de site de démonstration pour la supercharge de camions lourds destinés au transport de matériaux en vrac, notamment au sein des mines de sable et de gravier de Beichuan.

Avec une capacité énergétique prévue de 100 MW, la station est dotée de 18 postes de supercharge de 1,44 MW chacun et de 108 postes de supercharge refroidis par liquide de 600 kW. Cette infrastructure est en mesure de servir jusqu’à 700 camions électriques par jour, avec un volume de charge quotidien prévu dépassant 300 000 kWh.

Technologie et économie énergétique

Utilisant l’équipement de supercharge Megawatt de Huawei, la station est compatible avec les camions lourds de supercharge « 3.5C », permettant aux conducteurs d’atteindre « une charge de cinq minutes pour 100 km de conduite ». Les propriétaires de camions peuvent économiser 1,5 yuan (0,21 USD) par kilomètre en coûts énergétiques, soit environ 150 000 yuans (21 000 USD) par an, ce qui revient à « économiser le coût d’un camion en trois ans ».

Pour les opérateurs de la station, l’amélioration de l’efficacité de la charge devrait améliorer l’efficacité opérationnelle de plus de 15%.

Un micro-réseau intelligent et écologique

L’une des innovations clés de la station est son amitié accrue envers le réseau. La solution de Huawei intègre des photovoltaïques intelligents et un stockage d’énergie formateur de réseau pour créer un « micro-réseau source-réseau-charge-stockage ». Ce micro-réseau peut fonctionner à la fois connecté et indépendamment du réseau principal, atténuant ainsi l’impact de la charge à haute puissance sur le réseau et répondant aux préoccupations de stabilité.

De plus, le micro-réseau utilise la technologie VPP (Virtual Power Plant) pour interagir avec le réseau, maximisant la consommation d’énergie renouvelable, réduisant les coûts par l’arbitrage crête-vallée et augmentant les revenus, réalisant ainsi une synergie « véhicule, pile et réseau ».

La solution intégrée « PV-stockage-charge » déployée à la station produit environ 5 000 kWh d’électricité verte par jour. L’électrification des camions lourds devrait ainsi contribuer à réduire encore davantage les émissions de carbone, consolidant le rôle clé que Huawei joue dans la transformation énergétique mondiale.