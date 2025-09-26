Les meilleurs vélos électriques qui rentrent dans un Model Y

Si vous êtes propriétaire d’un Tesla Model Y et que vous souhaitez profiter de la mobilité électrique sur deux roues, ce guide est fait pour vous. Nous avons sélectionné les meilleurs vélos électriques compacts et pliables qui s’intègrent facilement dans le coffre spacieux de votre Model Y, tout en offrant performance, confort et autonomie.

Pourquoi choisir un vélo électrique pour votre Tesla Model Y ?

Polyvalence urbaine : Garez votre Tesla et terminez votre trajet en ville sans stress. Gain de temps : Évitez les embouteillages et atteignez vos destinations plus rapidement. Écologique : Réduisez votre empreinte carbone tout en combinant voiture et vélo électrique. Stockage facile : Le coffre du Model Y est idéal pour transporter un vélo électrique compact ou pliable.

Critères pour choisir un vélo électrique adapté au Model Y

Avant d’acheter, vérifiez ces points :

Dimensions plié/déplié : Assurez-vous que le vélo rentre facilement dans le coffre (Model Y : 1,9 m de longueur maximale, siège arrière rabattable).

: Assurez-vous que le vélo rentre facilement dans le coffre (Model Y : 1,9 m de longueur maximale, siège arrière rabattable). Poids : Un vélo léger (moins de 25 kg) est plus facile à charger et à décharger.

: Un vélo léger (moins de 25 kg) est plus facile à charger et à décharger. Autonomie : Selon vos trajets, choisissez un vélo avec une batterie suffisante pour 40–80 km.

: Selon vos trajets, choisissez un vélo avec une batterie suffisante pour 40–80 km. Type de pliage : Les vélos pliables sont préférables pour optimiser l’espace du coffre.

: Les vélos pliables sont préférables pour optimiser l’espace du coffre. Performance moteur : Vérifiez la puissance (250W à 500W) pour un confort sur terrain plat ou vallonné.

Les meilleurs vélos électriques pour votre Tesla Model Y

1. Brompton Electric

Type : Pliable

: Pliable Poids : 17,5 kg

: 17,5 kg Autonomie : 45 km

: 45 km Points forts : Ultra-compact, design britannique iconique, parfait pour le coffre du Model Y.

: Ultra-compact, design britannique iconique, parfait pour le coffre du Model Y. Lien d’affiliation : Acheter Brompton Electric

2. Tern Vektron S10

Type : Pliable

: Pliable Poids : 23 kg

: 23 kg Autonomie : 80 km

: 80 km Points forts : Confort de conduite, excellente autonomie, moteur Bosch performant.

: Confort de conduite, excellente autonomie, moteur Bosch performant. Lien d’affiliation : Acheter Tern Vektron S10

3. Rad Power RadMini 4

Type : Pliable

: Pliable Poids : 27 kg

: 27 kg Autonomie : 72 km

: 72 km Points forts : Excellent rapport qualité/prix, robustesse, facile à plier pour le coffre du Model Y.

: Excellent rapport qualité/prix, robustesse, facile à plier pour le coffre du Model Y. Lien d’affiliation : Acheter RadMini 4

4. Fiido D4S

Type : Pliable et léger

: Pliable et léger Poids : 18 kg

: 18 kg Autonomie : 60 km

: 60 km Points forts : Budget abordable, compact et pratique pour les trajets urbains.

: Budget abordable, compact et pratique pour les trajets urbains. Lien d’affiliation : Acheter Fiido D4S

5. Himo Z20

Type : Pliable

: Pliable Poids : 20 kg

: 20 kg Autonomie : 50 km

: 50 km Points forts : Design élégant, idéal pour la ville, facile à transporter dans le coffre du Model Y.

: Design élégant, idéal pour la ville, facile à transporter dans le coffre du Model Y. Lien d’affiliation : Acheter Himo Z20

Astuces pour transporter votre vélo électrique dans le Model Y

Rabattez les sièges arrière : Cela augmente la longueur disponible pour un vélo non plié. Utilisez un protège-coffre : Protégez le coffre des traces et rayures. Démontez les roues si nécessaire : Certains vélos, comme le Tern, peuvent nécessiter le retrait rapide de la roue avant. Housse de transport : Idéale pour éviter la poussière et faciliter le transport.

Conclusion

Transporter un vélo électrique dans un Tesla Model Y est désormais simple et pratique. Que vous choisissiez le Brompton Electric pour sa compacité ou le Tern Vektron pour son autonomie, il existe un vélo pour chaque besoin et budget. Profitez de votre voiture et vélo électrique pour combiner confort, performance et mobilité écologique.