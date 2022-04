Innovation: se brosser les dents en 10 sec avec Y-Brush

Quel ne fut pas notre bonheur de découvrir la brosse à dents Y-Brush ! Sur Tesla Magazine, nous vous présentons toutes les innovations susceptibles de vous changer la vie. Des voitures électriques aux brosses à dents ! Aujourd’hui, on vous fait découvrir Y-Brush. Attention : l’essayer, c’est l’adopter.

Y-Brush : une startup française reconnue

Vous souvenez-vous du passage de la marque dans la saison 1 de « Qui veut être mon associé » ? Et bien, figurez-vous que ce passage a été renouvelé dans la 2e saison ! En même temps, cette société a de quoi plaire.

C’est une startup française. Déjà, rien que ça doit être remarqué et félicité. En effet, des innovations aussi à la pointe et françaises de surcroît, cela a de quoi nous faire chanter cocorico. D’autant que l’entreprise est spécialisée et reconnue dans l’hygiène bucco-dentaire.

Je ne m’attarderais pas trop longtemps sur ce point, de peur de réveiller quelques souvenirs douloureux. Mais qui ne sont pas les petits et les grands ayant eu des caries douloureuses ? On le sait, parmi tous les problèmes que peut rencontrer le corps humain au cours de sa vie, les pépins de santé dentaire sont parmi les pires…

Plus de 60 000 utilisateurs en France

D’où probablement le fait que Y-Brush soit utilisée par plus de 60 000 clients en France. Ce qui illustre le sérieux et la qualité de la marque. Ainsi, sur ces milliers de clients, combien ont été attirés par les recommandations chaleureuses de leurs proches ?

D’autant que grâce à ce produit, en plus de vous éviter des problèmes dentaires douloureux, vous serez très heureux de vous brosser les dents en 10 sec ! Et pour le même résultat. On vous le dit, ça vaut le coup d’essayer.

La brosse à dent Y-Brush est disponible directement sur le site Internet de la marque. Elle l’est aussi sur des sites partenaires comme: Fnac, Darty, Boulanger, Rue du commerce et bien entendu, Amazon.

Comme vous le voyez par vous-mêmes, les brosses Y-Brush sont particulièrement faciles à trouver. Selon les fournisseurs, les prix ne seront pas les mêmes, alors attention à bien comparer les offres. Egalement, il existe les tailles adultes ou enfants, elles-mêmes divisées en deux catégories : S ou M, selon la taille de la bouche. Ouvrez donc les yeux avant de commander !

Cela va vous paraître surprenant mais Y-Brush fonctionne comme une brosse à dents classique (manuelle ou électrique). La seule différence (de taille !), c’est qu’elle brosse les dents simultanément au lieu de les brosser une par une, ce qui permet de réduire drastiquement le temps de brossage à 10 sec.

Le gros plus : c’est une brosse à dents Made in France (la seule brosse à dents électrique du marché fabriquée en France !). Nous, le Made in France, on valide car c’est un critère de qualité et de fiabilité indéniable sur le marché.

Efficacité prouvée par une étude clinique indépendante

La forme de la brosse, en Y, permet de nettoyer toutes les dents d’une même arcade d’un seul coup. C’est cette méthode innovante qui permet d’atteindre le brossage de dents complet en 10 secondes top chrono ! On pourrait, dès lors, douter de l’efficacité de ce produit. Il est vrai que lorsque ce que l’on nous promet est trop beau, on tend tout de suite à croire qu’on nous prend pour des pigeons.

Or, l’efficacité a été prouvée par une étude clinique indépendante, ce qui atteste de facto sa qualité ! En outre, il a été développé en France avec une équipe de dentistes français, conscients des désirs et des besoins de leur clientèle. Y-Brush est donc imbattable en termes de satisfaction client !

Quelques détails techniques

Ce brossage simultané ultra rapide efficace en 10 secondes n’est pas obtenu n’importe quoi… Il est le résultat de l’expertise de toute une équipe et de l’avis de nombreux dentistes. La recette magique de Y-Brush, la voici :

Brosse avec la technologie NylonMed v2 : 35000 filaments en nylon souple. Il faut noter que c’est le seul produit de cette forme sur le marché qui est efficace. Les autres produits qu’on peut trouver sur le marché sont bien souvent des copies asiatiques qu’on trouve généralement sur Wish. Elles utilisent de gros picots en silicone qui sont beaucoup trop souples pour retirer la plaque dentaire (le nylon frotte la dent, le silicone « caresse » la dent). Alors, le choix est vite fait entre le moins cher et l’efficace, le vrai !

: 35000 filaments en nylon souple. Il faut noter que c’est le seul produit de cette forme sur le marché qui est efficace. Les autres produits qu’on peut trouver sur le marché sont bien souvent des copies asiatiques qu’on trouve généralement sur Wish. Elles utilisent de gros picots en silicone qui sont beaucoup trop souples pour retirer la plaque dentaire (le nylon frotte la dent, le silicone « caresse » la dent). Alors, le choix est vite fait entre le moins cher et l’efficace, le vrai ! 3 modes de vibrations : LED qui affichent le mode choisi sur le manche. C’est fun et vous pouvez en plus adapter le mode de vibration à la sensibilité de votre bouche ou à la crasse qui y réside !

LED qui affichent le mode choisi sur le manche. C’est fun et vous pouvez en plus adapter le mode de vibration à la sensibilité de votre bouche ou à la crasse qui y réside ! La batterie tient 3 mois sans la recharger : ce qui pouvait constituer le gros bémol de cette brosse en est en fait l’avantage ! Une batterie qui tient si longtemps sans recharge, on avait personnellement j’avais vu ça. Pour une brosse à dents, c’est particulièrement pratique dans le cadre d’un départ pour un long voyage (nous aussi on en rêve).

: ce qui pouvait constituer le gros bémol de cette brosse en est en fait l’avantage ! Une batterie qui tient si longtemps sans recharge, on avait personnellement j’avais vu ça. Pour une brosse à dents, c’est particulièrement pratique dans le cadre d’un départ pour un long voyage (nous aussi on en rêve). Enfin, petit bonus qui pourrait sembler anecdotique mais qui est rudement romantique : le manche est partageable.

Une brosse en forme de Y, plus efficace pour le brossage !

Comme nous vous l’expliquions, le fonctionnement de Y-Brush est similaire à celui d’une brosse à dents électrique classique. On trouve un manche, une brosse individuelle avec des filaments en nylon et des vibrations pour le mouvement de brossage.

SAUF QUE la brosse est en forme de Y et nettoie toutes les dents d’une même arcade d’un seul coup. On passe donc de 2 minutes à 10 secondes, 5 par arcade, sans perdre en efficacité par rapport à un brossage standard. Si ce n’est pas un must-have, je ne sais pas ce que c’est !

Sachant de plus que la plupart d’entre nous ne respectent pas le temps initialement recommandé (43 secondes en moyenne pour les Français), un brossage avec Y-Brush serait par conséquent plus efficace. Autant privilégier plus de rapidité et plus d’efficacité avec Y-Brush dans ce cas !

Y-Brush : une brosse à dents redoutablement efficace

Développée en étroite collaboration avec des dentistes

Pendant plus de 4 ans, cette brosse à dents a fait l’objet d’une étroite collaboration entre la marque et des dentistes. Ce qui a permis de breveter la technologie Y-Brush qui reproduit pour vous le bon geste.

En plus, d’émettre des vibrations soniques, elle utilise la technique de

Bass. Développée par le médecin Charles C. Bass à la fin des années 40, cette technique de brossage vise à nettoyer avec précision la jonction entre la gencive et la dent, siège de la colonisation bactérienne à l’origine des gingivites et des parodontites.

Y-Brush a démontré son efficacité a plusieurs reprises, lors de nombreuses études in vitro (en laboratoire) et in vivo (avec de vraies personnes). Etant utilisée par plus de 50 000 clients, on peut difficilement douter de son efficacité. En effet, il n’y a pas de meilleur test que de mettre un produit sur le marché. s’il résiste à la concurrence, c’est qu’il est supérieur aux autres.

Si vous souhaitez accéder à des informations complémentaires concernant l’efficacité Y-Brush, cliquez ici.

D’excellents retours pour Y-Brush

Notée 4,2/5 sur TrustPilot, son taux de retour est extrêmement faible (moins de 3%), ce qui prouve que Y-Brush convient à tous. En outre, la marque est passée à plusieurs reprises à la télévision française : TF1, BFMTV, M6 et France 2.

Mais ce n’est pas tout ! Y-Brush a participé aux 3 dernières éditions du CES à Las Vegas, ça a été un véritable succès, notamment en 2021. Le CES c’est tout simplement l’évènement sur les nouvelles technologies le plus influent au monde.

Enfin, si vous doutiez encore de son succès, Y-Brush était en pré-commande en 2018 sur kickstarter avec une campagne qui a cartonné (près de 200 000$ récoltés). Vous aussi vous souhaitez commander ? Alors, en route ! Y-Brush est livré partout en France en 48h. Expédié le jour même ou à J+1 si la commande a été tardive. peu d’entreprises peuvent assurer un tel service…

Les derniers détails techniques livrés pour vous