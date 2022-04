Carrefour: des milliers de bornes de recharge

Après des initiatives relativement discrètes, la grande distribution accélère dans le domaine des bornes de recharge. Leclerc actait fin 2020 la mise en place de 10 000 points de charge supplémentaires dans ses magasins d’ici à 2025. Carrefour lui a emboîté le pas dans le cadre d’un partenariat conclu avec Allego.

Des ambitions revues à la hausses

Après avoir annoncé un premier plan de déploiement de 2 000 points de charge d’ici à 2023, le groupe Carrefour revoit ses ambitions à la hausse. Il s’engage désormais au déploiement de 5 000 points de charge d’ici à 2025. Pour rappel, Carrefour avait déjà prévu de déployer 200 stations en fin d’année dernière, en soutien au plan « 100 000 bornes » du gouvernement. Un projet de 138 millions porté par l’opérateur néerlandais Allego et ses partenaires, Spartan et Meridiam.

Regroupées au sein du nouveau service Carrefour Energies, ces nouvelles bornes seront réparties dans plus de 700 stations des hypermarchés et supermarchés Carrefour Market en France. « En moyenne, chaque hypermarché sera doté de 10 places électrifiées et chaque supermarché de 5 places », explique le communiqué du groupe. La première station de recharge Carrefour Énergies sera déployée début avril sur le parking de l’hypermarché de Troyes – La Chapelle-Saint-Luc.

Différents types de recharge prévus

Une charge AC et DC pour les bornes installées par Carrefour

Conçues comme de véritables hubs de recharge, les stations déjà déployées Allego dans les magasins Carrefour proposeront différents types de recharge. Est ainsi prévue de la charge AC jusqu’à 22 kW et de la charge rapide DC avec des niveaux de puissance variant de 75 à 300 kW. Compte tenu des chiffres annoncés par les deux partenaires, chaque station comportait à l’origine environ 10 points de charge.

La configuration était donc similaire aux stations déjà déployées par Allego dans une demi-douzaine d’enseignes du groupe Casino. On sait d’ailleurs que la société garde la main sur l’exploitation du réseau. Des tarifs similaires à ceux pratiqués chez Casino où la charge est facturée en kWh. Frais d’itinérance inclus, Chargemap annonce un prix de 0,275 €/kWh en charge AC 22 kW et de 0,495 €/kWh pour les bornes rapides DC. Plutôt correct !

Une puissance de 22 à 300 kW pour la recharge chez Carrefour

Afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs, Carrefour proposera désormais différentes formules de recharge. Alors que l’offre de base « confort » reposera sur des bornes 22 kW en courant alternatif, des bornes rapides de 50 à 300 kW seront aussi proposées. S’y ajoutera un service gratuit dédié à la recharge des vélos et trottinettes électriques.

Le déploiement sera assuré par deux partenaires : Allego pour les stations déployées en hypermarchés. Et Driveco pour celles installées au sein du réseau Carrefour Market.

Pour l’heure, les tarifs du service Carrefour Energies n’ont pas encore été révélés. On s’attend toutefois à ce qu’ils soient proches de ceux pratiqués par Allego sur les stations déjà déployées au sein des supermarchés Casino. Soit 0,35 €/kWh pour les bornes AC et 0,50 €/kWh pour les rapides (en arrondissant !). Les clients porteurs de la carte PASS Carrefour bénéficieront par ailleurs d’une heure de recharge gratuite sur les bornes « confort ».

Et si le supermarché était le nouvel ami de l’électromobiliste ?

Contre toute attente, le déploiement des bornes de recharge électrique semble connaître une nette accélération sur les parkings de grandes surfaces. En attendant que la situation évolue dans le bon sens et que les opérateurs mettent enfin le paquet sur l’installation et l’accès facile à des points de recharge urbains, il se pourrait donc que l’électromobiliste trouve sur son chemin un allié inattendu. Ce dernier est finalement assez approprié pour remplir votre batterie pendant que vous remplissez votre frigo.

On sait que quelques enseignes ont déjà opportunément franchi le pas en installant des grappes de bornes de recharge sur leur parking. C’est le cas notamment de Leclerc, Lidl ou encore Ikea (annonce d’un plan de déploiement de 2 200 points de charge), pour ne citer que les plus connues. Mais c’est une tendance qui pourrait bien se confirmer dans les mois et années à venir. En effet, si l’on additionne tous ces projets, on arrive presque à 15 000 bornes dans les 3 ans à venir.

Une attractivité accrue pour le supermarché en perte de vitesse

Le milieu de la grande distribution généraliste ou spécialisée s’affaire, et c’est plutôt une bonne nouvelle. Ce bon vieux supermarché, que l’on dit en perte de vitesse, voire obsolète au temps du retour à la consommation locale, des confinements et de l’achat en ligne, pourrait retrouver de l’attractivité auprès des consommateurs en voie d’électrification avec cette offre de recharge.

Le supermarché coche en effet toutes les cases de l’électromobiliste citadin. Il n’est pas trop éloigné du centre-ville, voire, pour les plus petites unités, en centre-ville (avec souvent un parking souterrain). On y passe généralement un peu de temps, soit entre une et deux heures si l’on n’est pas trop pressé. Ce qui permet de récupérer jusqu’à 140 kilomètres d’autonomie selon l’installation, généralement des bornes de 22 kW !

Alors bien sûr, cette solution ne conviendra pas à tout le monde mais elle n’est pas à négliger. Elle peut en effet constituer un précieux dépannage quand la batterie est dans le rouge.