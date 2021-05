Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Nantes. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge ApartaHotel Adagio 19 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes 1 x Schuko (EU Plug) 3.00kW Hôtel Agora Nantes 31 Rue Jules Verne, 44700 Orvault 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

1 x TYPE 2 17.00kW Best Western Plus Hôtel de la Régate 155 Route de Gachet, 44300 Nantes 1 x Tesla Dest.Charger 14.00kW

ApartaHotel Adagio

Situé à 5 minutes à pied de la gare de Nantes et du musée du château des ducs de Bretagne, cet hôtel avec suites à l’ambiance détendue se trouve à 7 minutes du jardin des plantes de Nantes.

Les studios modernes et clairs disposent d’une cuisine, d’un coin salon/espace repas, d’un accès Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat.

Les studios de catégorie supérieure sont en outre pourvus d’un canapé-lit. Un petit-déjeuner buffet est proposé moyennant un supplément.

L’établissement possède par ailleurs une salle de fitness avec sauna et un parking couvert payant.

Adresse: 19 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 3.00kW

Hôtel Agora Nantes

Situé à proximité du boulevard périphérique de Nantes, dans un quartier commerçant du nord-ouest de la ville, cet hôtel simple se trouve à 5,2 km du Golf Blue Green Nantes Erdre et à 7,7 km du centre-ville.

Les chambres fonctionnelles et insonorisées disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’un bureau et d’une télévision à écran plat avec chaînes du satellite.

Le petit-déjeuner buffet (supplément) est proposé dans une salle à manger lumineuse. Un parking hors voirie est à la disposition des résidents.

Adresse: 31 Rue Jules Verne, 44700 Orvault

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW / 1 x TYPE 2 17.00kW

Best Western Plus Hôtel de la Régate

Installé dans un bâtiment pittoresque couvert de lierre avec une annexe moderne dotée d’un toit végétal, cet hôtel raffiné se trouve à 2 minutes à pied de l’Erdre, à 6 km du stade de football de La Beaujoire et à 18 km du château des ducs de Bretagne, avec son architecture historique et ses expositions.

Les chambres contemporaines disposent d’un accès Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’un minibar et d’un bureau. Un service de chambre est à disposition 24h/24.

Celles de catégorie supérieure sont en outre pourvues d’une enceinte Bluetooth et d’une machine Nespresso.

Le parking est gratuit. Le petit-déjeuner est proposé moyennant un supplément.

L’établissement possède un restaurant raffiné doté d’un patio, un bar à cocktails, un bain à remous ouvert en saison, un centre d’affaires et des salles de réunion.

Adresse: 155 Route de Gachet, 44300 Nantes

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 14.00kW