Grand Prix ACF AutoTech 2023 : Les lauréats

Jeudi 20 avril a eu lieu une soirée historique et mémorable pour le monde de l’automobile. Le Grand Prix ACF AutoTech 2023, organisé par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club, a récompensé trois startups automobiles innovantes et créatives.

Cette sixième édition du Grand Prix a vu la participation de 75 startups issues de 22 pays différents. Les six finalistes, NODAR SENSORS, EMBODME, CETRAC.io, WEDOLOW, LINES MANUFACTURING et NELSON, ont présenté leur projet devant un jury composé de professionnels de l’automobile, des partenaires et des invités.

La finale a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux, ainsi que sur TECH & CO de BFM BUSINESS, qui a consacré une émission spéciale pour l’occasion.

Les membres du jury et le public ont voté en direct, avec les voix cumulées du public comptant comme un membre du jury supplémentaire.

Les lauréats du Grand Prix ACF 2023

NODAR SENSORS, une startup américaine spécialisée dans les systèmes d’assistance à la conduite, a remporté le Grand Prix ACF, en étant la startup la plus avancée dans son développement. Leur solution de caméra stéréo produit des performances impressionnantes en profondeur de vision.

WEDOLOW, une jeune startup française de Bretagne, a remporté le Prix Pionnier ACF, en étant en début de développement – Seed. Leur solution optimise les logiciels pour rendre l’utilisation des systèmes connectés moins énergivore, entre autres pour l’automobile.

La Mention GPACF GreenTech a été attribuée à NELSON pour son produit qui contribue le plus aux besoins de l’environnement. Leur solution permet la préparation, l’organisation et la gestion facile de l’électrification d’une flotte automobile.

La cérémonie a été ouverte par Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France et Président du Jury, et de Thierry Peugeot, Président de l’ESSEC Automobile Club. Elle a été orchestrée sous la direction de Richard de Cabrol, fondateur du Grand Prix ACF Autotech, et animée par Simon Degiovanni, co-créateur de Kipinto. Plus de 300 personnalités et acteurs de l’automobile ont assisté à cette soirée.

Les lauréats du Grand Prix ACF AutoTech bénéficieront d’un titre référent et reconnu qui leur permettra d’accélérer leur déploiement. Ils recevront également un accompagnement personnalisé financier et juridique, un coaching, une mise en réseau avec les décideurs et investisseurs clés ainsi qu’une aide administrative à l’implémentation dans un pays étranger.

Le Grand Prix ACF AutoTech est unique dans l’automobile grâce à son dispositif original, son jury expert, sa dynamique et son réseau de partenaires influents. Cette soirée historique restera dans les annales de l’automobile et souligne l’importance de l’innovation et de la créativité dans ce secteur en constante évolution.

Galerie photo du Grand Prix ACF 2023